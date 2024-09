Previsioni Meteo Fiumicino: tutti i dettagli per giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Fiumicino per Giovedì 12 Settembre si presenteranno caratterizzate da un clima instabile, con un aumento delle precipitazioni nel corso della giornata. Le previsioni del tempo indicano un passaggio da cieli nuvolosi a piogge più consistenti, con temperature che varieranno nel corso delle ore. La presenza di venti freschi e forti contribuirà a rendere l’atmosfera piuttosto frizzante.

Nel corso della notte, le temperature si attesteranno intorno ai 21,3°C, con cieli coperti e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. La velocità del vento si manterrà su valori elevati, attorno ai 48,1 km/h, proveniente da Ovest – Sud Ovest. Non si registreranno precipitazioni, ma l’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 52%.

La mattina si aprirà con cieli nuvolosi e una temperatura che si aggirerà intorno ai 21,2°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità, raggiungendo i 44,9 km/h. Anche in questa fase non si prevedono piogge, ma l’umidità rimarrà elevata, intorno al 55%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 15:00, si assisterà a un cambiamento significativo. Le previsioni meteo indicano l’arrivo di piogge leggere, con temperature che scenderanno a 23°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 64%, e il vento continuerà a mantenere una certa intensità, con raffiche che potranno arrivare fino a 44,2 km/h. Le precipitazioni si intensificheranno, con valori che potranno raggiungere i 3,4 mm entro le 17:00.

La sera porterà con sé piogge moderate, con temperature che scenderanno ulteriormente fino a 19,6°C. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e le precipitazioni continueranno a cadere, con accumuli che potranno arrivare a 3,74 mm. Il vento si manterrà fresco, con velocità che si attesteranno attorno ai 35,1 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Fiumicino nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni instabili, con possibilità di piogge e temperature in calo. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo e di prepararsi a eventuali disagi legati alle precipitazioni e al vento forte. Domani e dopodomani potrebbero presentarsi situazioni simili, con un clima fresco e umido che caratterizzerà la settimana.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Fiumicino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 16 pioggia leggera +23.6° perc. +23.3° 0.71 mm 37.6 SO max 43.7 Libeccio 48 % 1007 hPa 19 pioggia moderata +21.2° perc. +21.3° 1.94 mm 30.9 O max 31.5 Ponente 74 % 1006 hPa 22 cielo coperto +21.2° perc. +20.8° prob. 80 % 44.9 OSO max 51.3 Libeccio 55 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 19:19

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.