Previsioni Meteo Fiumicino: tutti i dettagli per giovedì 19 settembre

Le condizioni meteo a Fiumicino per Giovedì 19 Settembre si presenteranno variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da piogge leggere che si attenueranno nel corso della mattinata, per lasciare spazio a un pomeriggio prevalentemente sereno. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 16°C e i 22°C, mentre il vento si presenterà moderato, con velocità che raggiungeranno i 12 km/h.

Durante la notte, le prime ore si caratterizzeranno per piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa sarà alta, con un’umidità che si aggirerà attorno al 57%. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con la presenza di poche nuvole e una temperatura percepita che salirà leggermente.

Nella mattina, il meteo continuerà a mostrare segni di miglioramento. Le piogge si ridurranno a pioviggini, con una temperatura che raggiungerà i 19°C. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 62%, ma le condizioni generali saranno più favorevoli, con una diminuzione delle precipitazioni. Il vento soffierà da est-nord-est, con intensità che varierà tra i 5 km/h e i 11 km/h.

Il pomeriggio porterà un netto miglioramento, con cieli sereni e temperature che toccheranno i 22°C. L’umidità scenderà ulteriormente, rendendo l’aria più secca e gradevole. Le condizioni di vento rimarranno leggere, favorendo una sensazione di benessere. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1013 hPa, contribuendo a un clima stabile.

Nella sera, le temperature si manterranno intorno ai 20°C, con cieli sereni e un’umidità che si attesterà attorno al 61%. Le condizioni di vento saranno molto leggere, rendendo la serata particolarmente piacevole per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Fiumicino nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni meteo. Dopo una giornata di piogge leggere, si assisterà a un netto miglioramento, con cieli sereni e temperature gradevoli. Le previsioni meteo per i giorni successivi confermeranno un clima stabile, con temperature che si manterranno su valori primaverili, rendendo ideale il periodo per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Fiumicino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 3 poche nuvole +16.5° perc. +15.8° prob. 63 % 8.7 ENE max 8.9 Grecale 61 % 1013 hPa 6 pioggia leggera +17.4° perc. +17.2° 0.33 mm 10 ENE max 10.4 Grecale 77 % 1012 hPa 9 pioggia leggera +20.9° perc. +20.7° 0.28 mm 3.9 S max 4.6 Ostro 61 % 1013 hPa 12 nubi sparse +21.9° perc. +21.7° prob. 72 % 11.6 SO max 9.1 Libeccio 57 % 1013 hPa 15 cielo sereno +21.7° perc. +21.5° prob. 48 % 10 OSO max 8.3 Libeccio 58 % 1013 hPa 18 cielo sereno +21° perc. +20.7° prob. 40 % 4.9 NNO max 5.7 Maestrale 61 % 1013 hPa 21 cielo sereno +20.8° perc. +20.5° Assenti 1.7 SSO max 3.5 Libeccio 61 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 19:07

