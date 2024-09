Previsioni Meteo Floridia: tutti i dettagli per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 25 Settembre a Floridia indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nuvole e schiarite, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, favorendo un abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 21°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, ma le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 27°C intorno a mezzogiorno.

Nel corso del pomeriggio, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con una temperatura massima che si stabilizzerà attorno ai 27,9°C. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità si manterrà su livelli elevati, intorno al 50-60%. La sera porterà un parziale miglioramento, con il ritorno di poche nuvole e temperature che scenderanno gradualmente fino a circa 22°C.

Durante la notte, i venti saranno leggeri, provenienti prevalentemente da ovest, con velocità che varieranno tra i 3 e i 10 km/h. Le condizioni di vento rimarranno stabili anche durante la mattina e il pomeriggio, con una leggera intensificazione nel pomeriggio, quando si registreranno raffiche fino a 29,8 km/h.

In sintesi, le previsioni del tempo per Floridia indicano una giornata di Mercoledì con temperature piacevoli e un cielo che passerà da sereno a parzialmente nuvoloso. Le condizioni meteo si manterranno stabili nei giorni successivi, con temperature simili e una leggera variabilità della copertura nuvolosa. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto, mentre chi cerca un clima più fresco dovrà attendere l’arrivo di nuove perturbazioni nei giorni a seguire.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Floridia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +21.4° perc. +21.6° Assenti 4.2 ONO max 5.3 Maestrale 77 % 1017 hPa 4 cielo sereno +21° perc. +21.1° Assenti 7.8 OSO max 8.3 Libeccio 75 % 1017 hPa 7 poche nuvole +23.8° perc. +23.7° Assenti 7.7 OSO max 10.4 Libeccio 59 % 1017 hPa 10 nubi sparse +27° perc. +27.2° Assenti 9.5 SO max 14.9 Libeccio 47 % 1018 hPa 13 cielo coperto +27.9° perc. +28° prob. 3 % 19.8 OSO max 25.2 Libeccio 46 % 1017 hPa 16 cielo coperto +25.8° perc. +25.9° prob. 3 % 13.2 O max 19.1 Ponente 58 % 1017 hPa 19 nubi sparse +23.6° perc. +23.8° Assenti 10.6 OSO max 12.9 Libeccio 69 % 1018 hPa 22 poche nuvole +22.7° perc. +22.8° Assenti 10.5 O max 12.8 Ponente 71 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 18:47

