Previsioni Meteo Floridia: tutti i dettagli per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Floridia di Sabato 14 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, i valori termici si attesteranno intorno ai 20°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. La presenza di un vento fresco, proveniente prevalentemente da Ovest, accompagnerà la notte e la mattina, con velocità che potrebbero raggiungere i 30 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, garantendo un cielo limpido.

Nella mattina, le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 25°C intorno a mezzogiorno. Il vento continuerà a soffiare con intensità, mantenendo una sensazione di freschezza. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 3%, permettendo al sole di dominare il cielo. L’umidità si manterrà su valori moderati, attorno al 33%, favorendo un clima piacevole per le attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 25°C, con una leggera diminuzione verso le ore serali. Il vento, sebbene meno intenso rispetto alla mattina, continuerà a soffiare con una brezza tesa, rendendo l’atmosfera ancora più gradevole. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con qualche nube sparsa che non influenzerà le condizioni generali di bel tempo.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 19°C. La presenza di nubi sparse non comprometterà la visibilità delle stelle, e il vento si calmerà ulteriormente, rendendo la serata ideale per passeggiate all’aperto. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range confortevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Floridia indicano un Sabato 14 Settembre all’insegna del bel tempo, con temperature miti e un cielo prevalentemente sereno. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno stabili e un clima ideale per attività all’aperto. Gli amanti del sole e delle temperature piacevoli troveranno sicuramente soddisfazione in questo periodo.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Floridia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.8° perc. +19.2° Assenti 30.3 O max 43.4 Ponente 54 % 1013 hPa 4 cielo sereno +18.3° perc. +17.6° Assenti 29.4 O max 46 Ponente 55 % 1013 hPa 7 cielo sereno +20.5° perc. +19.9° Assenti 38.2 O max 42.8 Ponente 50 % 1013 hPa 10 cielo sereno +24° perc. +23.3° Assenti 37.2 ONO max 43.8 Maestrale 36 % 1013 hPa 13 cielo sereno +25.6° perc. +25° Assenti 31.5 ONO max 36.1 Maestrale 33 % 1012 hPa 16 cielo sereno +24.2° perc. +23.7° Assenti 16 ONO max 25.7 Maestrale 40 % 1012 hPa 19 nubi sparse +21.4° perc. +20.9° prob. 5 % 14.4 NO max 23.3 Maestrale 51 % 1014 hPa 22 nubi sparse +19.5° perc. +19° prob. 9 % 12 ONO max 21.1 Maestrale 57 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 19:04

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.