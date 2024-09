Previsioni Meteo Follonica: il bollettino per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Follonica di Giovedì 12 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse e temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 20,5°C, con una leggera brezza proveniente da est. Con l’arrivo del mattino, le condizioni meteo si deterioreranno ulteriormente, portando a piogge leggere che si intensificheranno nel corso della giornata.

Nel dettaglio, la notte inizierà con nubi sparse e temperature che scenderanno leggermente, mantenendosi comunque sopra i 19°C. La probabilità di precipitazioni sarà contenuta, ma già dalle prime ore del mattino, a partire dalle 06:00, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con piogge leggere che si intensificheranno. Le temperature si manterranno intorno ai 20°C, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo valori elevati.

Durante la mattina, le piogge diventeranno più consistenti, con picchi di intensità che si registreranno tra le 09:00 e le 12:00. Le temperature massime toccheranno i 23,7°C, ma la sensazione di caldo sarà mitigata dall’umidità e dal vento che soffierà con intensità crescente, raggiungendo i 20 km/h. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e le piogge continueranno, sebbene con intensità variabile. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 23°C, mentre l’umidità si manterrà alta.

Nel corso della sera, le condizioni meteo non miglioreranno, con piogge moderate che si protrarranno fino a tarda notte. Le temperature scenderanno gradualmente, arrivando a toccare i 17,8°C. Il vento continuerà a soffiare con intensità, contribuendo a un ulteriore abbassamento della temperatura percepita. La probabilità di precipitazioni rimarrà elevata, con accumuli significativi di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Follonica nei prossimi giorni indicano una persistenza di condizioni instabili, con piogge che continueranno a manifestarsi anche nei giorni successivi. Si prevede un miglioramento solo a partire da Domenica, quando le condizioni meteo dovrebbero stabilizzarsi, portando a cieli più sereni e temperature in aumento. Gli amanti del sole dovranno quindi pazientare, poiché il meteo non offrirà tregua fino a quel momento.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Follonica

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +19.8° perc. +20° prob. 24 % 7.3 NE max 10.4 Grecale 83 % 1006 hPa 4 pioggia leggera +19.7° perc. +19.9° 0.14 mm 7.1 E max 6.5 Levante 84 % 1006 hPa 7 pioggia leggera +21.2° perc. +21.5° 0.43 mm 6.4 SSE max 9.6 Scirocco 80 % 1006 hPa 10 pioggia leggera +23.4° perc. +23.6° 0.48 mm 11.4 SO max 16.3 Libeccio 67 % 1005 hPa 13 cielo coperto +23.6° perc. +23.6° Assenti 19.4 SO max 28.7 Libeccio 57 % 1005 hPa 16 cielo coperto +22.8° perc. +22.7° Assenti 19.3 SO max 28.7 Libeccio 59 % 1005 hPa 19 pioggia moderata +20.2° perc. +20.4° 2.13 mm 26.3 SO max 37.5 Libeccio 82 % 1005 hPa 22 pioggia moderata +18.6° perc. +18.8° 2.14 mm 7.9 O max 15.3 Ponente 87 % 1003 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 19:27

