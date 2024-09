Previsioni Meteo Follonica: il bollettino per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Follonica di Sabato 14 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nuvole e schiarite, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, favorendo un abbassamento delle temperature, che toccheranno i 13,2°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un aumento della temperatura, che raggiungerà i 21,4°C intorno a mezzogiorno, accompagnata da una copertura nuvolosa che varierà dal sereno a nubi sparse. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, mentre nel corso della sera ci sarà un parziale miglioramento, con un ritorno di nubi sparse.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno favorevoli per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto. Il cielo sereno e la temperatura di 13,2°C offriranno un clima fresco e piacevole. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 7,4 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle ore 09:00, quando inizieranno a comparire nubi sparse. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 20,9°C alle 10:00 e i 21,4°C a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà, ma non si prevedono precipitazioni. Il vento si farà sentire con una velocità di circa 16,7 km/h, rendendo l’aria fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno attorno ai 21°C, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, raggiungendo i 19,4 km/h. Non si prevedono piogge, ma l’atmosfera sarà piuttosto umida, con valori di umidità che toccheranno il 40%.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un parziale miglioramento, con il ritorno di nubi sparse. Le temperature scenderanno lentamente, raggiungendo i 16,1°C alle 21:00. La velocità del vento diminuirà, rendendo l’atmosfera più tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Follonica nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno di cieli sereni e temperature gradevoli. Domenica si prevede un clima simile, mentre lunedì potrebbe portare un aumento della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto potranno approfittare di questo weekend per godere di momenti di relax e svago.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Follonica

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.9° perc. +12° Assenti 6.1 NE max 5.1 Grecale 66 % 1013 hPa 4 cielo sereno +13.1° perc. +12.1° Assenti 9 ENE max 7.6 Grecale 63 % 1013 hPa 7 cielo sereno +16.5° perc. +15.6° Assenti 3.7 NO max 6.8 Maestrale 55 % 1013 hPa 10 nubi sparse +20.9° perc. +20.1° Assenti 14.1 NO max 19.8 Maestrale 40 % 1014 hPa 13 cielo coperto +21.4° perc. +20.6° Assenti 18.9 NO max 23.7 Maestrale 39 % 1013 hPa 16 cielo coperto +20.5° perc. +19.8° Assenti 15.4 NO max 22.2 Maestrale 45 % 1013 hPa 19 cielo coperto +16.7° perc. +15.9° Assenti 10.4 N max 13.4 Tramontana 56 % 1015 hPa 22 nubi sparse +15.7° perc. +14.8° Assenti 8 NE max 9.1 Grecale 58 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 19:23

