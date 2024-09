Previsioni Meteo Follonica: tutti i dettagli per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Follonica di Giovedì 19 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio nuvoloso, con piogge leggere che si presenteranno nella mattinata. Tuttavia, nel pomeriggio si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un progressivo diradamento delle nuvole e l’arrivo di schiarite. La temperatura massima si attesterà intorno ai 21,5°C, mentre la minima sarà di circa 15,4°C durante la notte.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si aggirerà attorno ai 16,2°C. La copertura nuvolosa sarà al 100% e si registrerà una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est con velocità di circa 9,6 km/h. L’umidità sarà alta, attorno all’85%, con una pressione atmosferica di 1014 hPa.

Durante la mattina, il tempo si manterrà instabile con pioggia leggera prevista tra le 11:00 e le 12:00. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 21,1°C alle 11:00. La copertura nuvolosa sarà ancora elevata, intorno al 93%, e il vento si presenterà debole, con velocità di circa 2 km/h da Sud. L’umidità rimarrà attorno al 63%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1013 hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo inizieranno a migliorare. Dopo le piogge della mattina, il cielo passerà a nubi sparse e la temperatura massima raggiungerà i 21,5°C alle 15:00. Il vento si intensificherà leggermente, con velocità di circa 5,9 km/h da Nord-Nord Ovest. La probabilità di precipitazioni diminuirà, attestandosi attorno all’8%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che diventerà sereno. Le temperature scenderanno gradualmente, arrivando a circa 17,7°C alle 19:00. La brezza si farà più tesa, con raffiche che potranno raggiungere i 33,1 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 76%, mentre la pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo 1016 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Follonica nei prossimi giorni mostrano un trend di miglioramento. Dopo una giornata di piogge leggere e nuvolosità, si prevede un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Domani e dopodomani, il clima si presenterà più secco e soleggiato, con temperature che continueranno a mantenersi su valori gradevoli, rendendo ideale il tempo per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Follonica

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.9° perc. +15.9° prob. 41 % 8.6 NNE max 12.4 Grecale 87 % 1014 hPa 4 cielo coperto +15.5° perc. +15.4° prob. 43 % 9 NNE max 13.7 Grecale 88 % 1013 hPa 7 cielo coperto +16.5° perc. +16.4° prob. 23 % 5.4 NE max 7.2 Grecale 83 % 1013 hPa 10 cielo coperto +20.2° perc. +19.9° prob. 17 % 3.9 E max 7.3 Levante 63 % 1014 hPa 13 pioggia leggera +20.2° perc. +20° 0.17 mm 4.4 ONO max 5.6 Maestrale 66 % 1013 hPa 16 nubi sparse +21° perc. +20.8° prob. 16 % 6.6 N max 12.3 Tramontana 65 % 1013 hPa 19 cielo sereno +17.7° perc. +17.6° prob. 8 % 11 NE max 26.9 Grecale 80 % 1015 hPa 22 cielo sereno +17.3° perc. +17.1° prob. 8 % 13.6 NE max 29.1 Grecale 78 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 19:14

