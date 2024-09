Previsioni Meteo Follonica: tutti i dettagli per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 16 Settembre, Follonica si troverà a vivere un clima variabile, caratterizzato da un inizio sereno e un progressivo aumento della nuvolosità, che porterà a piogge leggere nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 24°C intorno a mezzogiorno. La ventilazione sarà prevalentemente leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, specialmente durante le ore pomeridiane.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a 16,1°C. La copertura nuvolosa sarà assente, permettendo una buona visibilità. Le condizioni di calma atmosferica continueranno fino all’alba, con una leggera brezza proveniente da Nord Est.

Nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con poche nuvole che inizieranno a comparire. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 20°C entro le 8:00. La ventilazione sarà leggera, con velocità intorno ai 8 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, rendendo l’aria più gradevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cambiamento significativo. Il cielo si coprirà completamente, portando a condizioni di pioggia leggera a partire dalle 15:00. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 21°C. Le precipitazioni saranno deboli, con un accumulo totale di circa 0,6 mm. L’umidità aumenterà, raggiungendo picchi del 70%.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà coperto, con possibilità di piogge intermittenti. Le temperature continueranno a calare, arrivando a 17,4°C entro le 21:00. La ventilazione si manterrà leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Follonica indicano un inizio di settimana caratterizzato da un clima variabile, con un passaggio da condizioni serene a piogge leggere nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un ritorno a cieli sereni e temperature in aumento. Gli amanti del sole potranno quindi aspettarsi un ritorno alla normalità, con giornate più calde e soleggiate.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Follonica

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.1° perc. +15.8° Assenti 8.7 NE max 8.1 Grecale 79 % 1012 hPa 4 poche nuvole +15.2° perc. +14.8° Assenti 8.8 ENE max 8.1 Grecale 79 % 1011 hPa 7 poche nuvole +18.3° perc. +17.9° Assenti 7.9 ENE max 10.4 Grecale 65 % 1011 hPa 10 nubi sparse +22.7° perc. +22.3° Assenti 7.7 ESE max 11.1 Scirocco 50 % 1011 hPa 13 cielo coperto +23.7° perc. +23.3° prob. 9 % 3.5 SSO max 9.3 Libeccio 47 % 1010 hPa 16 pioggia leggera +21.1° perc. +20.9° 0.2 mm 0.4 E max 7.3 Levante 61 % 1009 hPa 19 cielo coperto +18.4° perc. +18.2° prob. 16 % 8 ENE max 10.3 Grecale 72 % 1010 hPa 22 cielo coperto +16.9° perc. +16.5° prob. 27 % 10.7 ENE max 16.3 Grecale 74 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 19:20

