Previsioni Meteo Follonica: tutti i dettagli per domani sabato 21 settembre

Le previsioni meteo per Follonica di Sabato 21 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con un picco massimo di circa 24,1°C durante la mattina. La presenza di nuvole nel pomeriggio e in serata non porterà a precipitazioni significative, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto, sebbene con un cielo meno limpido.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con poche nuvole e una temperatura di circa 17,6°C. La copertura nuvolosa sarà al 20%, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. L’umidità si attesterà intorno al 77%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1019 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno fino alle ore 11:00, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 24,1°C. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 7 km/h, e l’umidità scenderà al 52%. Questo sarà il momento ideale per godere di attività all’aperto, grazie anche alla bassa probabilità di precipitazioni.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 98% entro le 19:00. Le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 19,2°C. Il vento sarà leggero, con intensità che varierà da 1 km/h a 8,8 km/h, e l’umidità aumenterà fino al 75%.

La sera porterà con sé un cielo coperto, con temperature che si attesteranno attorno ai 18,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, intorno al 49%, e il vento continuerà a essere debole. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Follonica indicano una giornata di transizione, con un inizio soleggiato che cederà il passo a un pomeriggio nuvoloso. I giorni successivi potrebbero mantenere condizioni simili, con temperature gradevoli e una variabilità nuvolosa. È consigliabile approfittare della mattinata per attività all’aperto, prima che le nuvole prendano il sopravvento.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Follonica

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +17.1° perc. +17° Assenti 9.6 ENE max 13.5 Grecale 79 % 1019 hPa 4 nubi sparse +16.5° perc. +16.3° Assenti 8.8 ENE max 9.8 Grecale 81 % 1019 hPa 7 cielo sereno +19.3° perc. +19° prob. 4 % 7.3 ENE max 11.6 Grecale 69 % 1020 hPa 10 cielo sereno +23.9° perc. +23.7° prob. 4 % 5.5 S max 6.9 Ostro 52 % 1020 hPa 13 cielo coperto +23.2° perc. +23° Assenti 8.8 OSO max 7.9 Libeccio 57 % 1019 hPa 16 cielo coperto +22° perc. +21.9° Assenti 5 OSO max 6 Libeccio 63 % 1019 hPa 19 cielo coperto +19.2° perc. +19.2° Assenti 3.6 ENE max 3.5 Grecale 75 % 1020 hPa 22 nubi sparse +18.5° perc. +18.4° Assenti 4.3 ENE max 4 Grecale 77 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 19:11

