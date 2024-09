Previsioni Meteo Follonica: tutti i dettagli per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Follonica di Venerdì 13 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, con precipitazioni che si attenueranno nel corso della mattina, per poi lasciare spazio a condizioni più serene nel pomeriggio e nella sera. Le temperature si manterranno su valori moderati, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. La presenza di nuvole sparse e un vento moderato contribuiranno a rendere il clima fresco e ventilato.

Durante la notte, il meteo si presenterà con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 18,4°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 89%, e si registrerà una leggera brezza proveniente da Nord Est, con velocità di 13,4 km/h. Le precipitazioni saranno assenti, ma l’umidità si manterrà alta, attorno al 64%.

Nella mattina, le condizioni meteo continueranno a deteriorarsi, con piogge che si intensificheranno. A partire dalle 06:00, si prevederà pioggia moderata, con temperature che scenderanno fino a 17,4°C. La copertura nuvolosa sarà ancora significativa, attorno al 70%, e il vento si intensificherà, raggiungendo i 22 km/h. Le precipitazioni continueranno fino alle 11:00, quando si registrerà un leggero miglioramento con piogge più leggere e la temperatura che salirà a 18,7°C.

Nel pomeriggio, il meteo migliorerà notevolmente. A partire dalle 13:00, si assisterà a un passaggio a nubi sparse, con temperature che raggiungeranno i 19°C. Il vento si presenterà teso, con raffiche fino a 28,3 km/h. Le condizioni di umidità si stabilizzeranno attorno al 53%, rendendo l’aria più fresca e gradevole. Le probabilità di pioggia diminuiranno drasticamente, con assenza di precipitazioni fino a sera.

La sera porterà cieli sereni e temperature che scenderanno gradualmente fino a 13,5°C. Le condizioni di vento rimarranno sostenute, con velocità che varieranno tra 11,4 km/h e 18,7 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà sotto controllo, attorno al 69%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Follonica nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con un weekend che si preannuncia soleggiato e temperature in aumento. Domani, Sabato, si assisterà a un ulteriore innalzamento delle temperature, mentre Domenica si prevede un clima stabile e piacevole, ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Follonica

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +18.4° perc. +17.9° Assenti 13.4 NE max 19.9 Grecale 64 % 1003 hPa 3 pioggia leggera +17.8° perc. +17.4° 0.42 mm 4.5 NO max 13.2 Maestrale 68 % 1003 hPa 6 pioggia moderata +17.4° perc. +17.3° 1.62 mm 13.8 O max 21.2 Ponente 81 % 1004 hPa 9 poche nuvole +18.1° perc. +17.9° prob. 48 % 14.1 N max 19.8 Tramontana 73 % 1005 hPa 12 poche nuvole +18.9° perc. +18.2° prob. 48 % 22 NNE max 26.7 Grecale 54 % 1008 hPa 15 nubi sparse +18.4° perc. +17.8° prob. 4 % 21.1 N max 29.8 Tramontana 55 % 1009 hPa 18 nubi sparse +14.2° perc. +13.5° Assenti 11.4 NNE max 15.2 Grecale 68 % 1012 hPa 21 cielo sereno +13.9° perc. +13.1° Assenti 15 NE max 30.9 Grecale 70 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 19:25

