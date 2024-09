Previsioni Meteo Forlì: il bollettino per domani martedì 3 settembre

MeteoWeb

Martedì 3 Settembre a Forlì si prevedono condizioni meteo stabili e piuttosto gradevoli. La giornata sarà caratterizzata da nubi sparse al mattino, con una copertura nuvolosa che andrà via via diradandosi nel corso della giornata, fino a lasciare spazio a poche nuvole nel pomeriggio e in serata.

Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i 21°C e i 30°C. La temperatura percepita sarà in linea con i valori reali, garantendo un comfort termico piacevole per gran parte della giornata.

Il vento soffierà prevalentemente da direzione Est, con intensità che si manterrà nella categoria della brezza leggera, con raffiche occasionali nel corso della giornata. Le precipitazioni sono assenti, con una probabilità di pioggia che si attesterà su valori molto bassi.

L’umidità relativa si manterrà su valori intorno al 50% nel corso della giornata, garantendo un clima piuttosto asciutto e confortevole. La pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1015hPa.

In base alle previsioni meteo attuali, per i prossimi giorni a Forlì si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che dovrebbero rimanere su valori simili a quelli di Martedì 3 Settembre. Si consiglia di monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni nelle previsioni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +21.8° perc. +22° prob. 8 % 3.6 SE max 4 Scirocco 74 % 1014 hPa 3 nubi sparse +20.7° perc. +20.8° Assenti 5.1 SO max 5.1 Libeccio 76 % 1014 hPa 6 nubi sparse +22.1° perc. +22.1° Assenti 5.3 O max 6.2 Ponente 68 % 1015 hPa 9 nubi sparse +26.9° perc. +27.4° Assenti 5.7 N max 4.1 Tramontana 51 % 1016 hPa 12 poche nuvole +30.2° perc. +30.2° Assenti 9.9 ENE max 8 Grecale 42 % 1015 hPa 15 poche nuvole +29.8° perc. +30.4° prob. 3 % 13.5 E max 11.1 Levante 47 % 1014 hPa 18 poche nuvole +25.1° perc. +25.3° prob. 22 % 8.2 E max 11.2 Levante 65 % 1015 hPa 21 nubi sparse +23.3° perc. +23.6° prob. 23 % 4.6 SSO max 5.9 Libeccio 74 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 19:39

