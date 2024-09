Previsioni Meteo Forlì: tutti i dettagli per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 28 Settembre a Forlì indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma con il passare delle ore si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Le temperature notturne si attesteranno intorno ai 20,3°C, con una leggera diminuzione man mano che ci si avvicina all’alba. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 41,5 km/h.

Nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo circa 22°C intorno a mezzogiorno. Il vento continuerà a soffiare da sud-ovest, mantenendo una velocità che si aggirerà tra i 25 e i 30 km/h. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, intorno al 46%, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno favorevoli, con cieli sereni e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21,7°C. La brezza tesa contribuirà a rendere l’atmosfera ancora più gradevole, mentre l’umidità potrebbe aumentare leggermente, ma senza compromettere il comfort. Le raffiche di vento si manterranno intorno ai 29 km/h, rendendo il pomeriggio ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 14°C. L’intensità del vento diminuirà, ma si potranno comunque avvertire brezze leggere. L’umidità aumenterà, ma rimarrà comunque in un range accettabile, intorno al 75%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sabato 28 Settembre a Forlì si presenteranno molto favorevoli, con un clima sereno e temperature miti. I prossimi giorni potrebbero mantenere condizioni simili, con un lieve abbassamento delle temperature, ma senza particolari eventi meteorologici da segnalare. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per godere delle attività all’aperto, mentre le temperature autunnali inizieranno a farsi sentire nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Forlì

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.3° perc. +20° prob. 1 % 18.6 SSO max 41.5 Libeccio 60 % 1008 hPa 3 cielo coperto +18.6° perc. +18.2° Assenti 19.8 SO max 40.4 Libeccio 65 % 1008 hPa 6 nubi sparse +17.9° perc. +17.3° Assenti 25.8 SO max 48.5 Libeccio 61 % 1009 hPa 9 nubi sparse +20.3° perc. +19.6° Assenti 29.1 OSO max 42.7 Libeccio 46 % 1010 hPa 12 nubi sparse +22° perc. +21.4° Assenti 31.6 OSO max 40.1 Libeccio 43 % 1010 hPa 15 cielo sereno +20.4° perc. +19.9° Assenti 21.6 O max 27.6 Ponente 52 % 1011 hPa 18 nubi sparse +16.2° perc. +15.7° Assenti 9.5 O max 15.7 Ponente 68 % 1014 hPa 21 cielo sereno +14.7° perc. +14.2° prob. 9 % 10.8 O max 20.7 Ponente 76 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 18:52

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.