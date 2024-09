Previsioni Meteo Formigine: il bollettino per domani lunedì 23 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 23 Settembre a Formigine indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio di giornata prevalentemente sereno che si trasformerà in un pomeriggio piovoso. La temperatura si manterrà su valori gradevoli, ma l’umidità e le precipitazioni influenzeranno il comfort percepito.

Durante la notte, il meteo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa 16,3°C, con una leggera bava di vento proveniente da Sud Ovest. La copertura nuvolosa sarà attorno al 66%, mentre l’umidità si attesterà intorno all’83%. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà, portando a un cielo sereno tra le 01:00 e le 03:00, con temperature che scenderanno fino a 15,5°C.

Nella mattina, il meteo continuerà a mantenere una condizione di poche nuvole fino alle 11:00, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 22,1°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, passando dal 20% al 73%. La brezza leggera accompagnerà la mattinata, con venti che si muoveranno principalmente da Est-Nord Est.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un cambiamento significativo: a partire dalle 13:00, si attenderà pioggia leggera che continuerà fino a sera. Le temperature si manterranno attorno ai 22,5°C, ma con l’aumento delle precipitazioni, l’umidità salirà fino all’84%. La pioggia si intensificherà, con accumuli che raggiungeranno fino a 0,94mm entro le 16:00.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 16,5°C. Il cielo si presenterà coperto, con piogge leggere che continueranno a manifestarsi. La probabilità di precipitazioni sarà alta, raggiungendo il 91% alle 21:00. Anche in questo frangente, il vento si manterrà debole, con raffiche che non supereranno i 14,9km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Formigine indicano un inizio di settimana con un clima variabile, dove si passerà da una mattinata serena a un pomeriggio e una sera caratterizzati da piogge leggere. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli più sereni e temperature in aumento, rendendo il clima più gradevole.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Formigine

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.3° perc. +16.2° prob. 7 % 4.8 SO max 4.6 Libeccio 83 % 1016 hPa 3 cielo sereno +15.5° perc. +15.3° Assenti 4.8 SO max 4.6 Libeccio 84 % 1015 hPa 6 poche nuvole +16° perc. +15.8° Assenti 3.3 SSO max 3.9 Libeccio 82 % 1014 hPa 9 nubi sparse +20.2° perc. +20° Assenti 5.8 NE max 4.9 Grecale 68 % 1014 hPa 12 nubi sparse +22.5° perc. +22.4° prob. 2 % 8.1 ENE max 9 Grecale 61 % 1012 hPa 15 pioggia leggera +21.9° perc. +22° 0.69 mm 7.4 ENE max 11 Grecale 70 % 1011 hPa 18 cielo coperto +18.9° perc. +19.1° prob. 89 % 3.7 SE max 10.8 Scirocco 86 % 1010 hPa 21 pioggia leggera +17.2° perc. +17.4° 0.83 mm 5.5 OSO max 8.3 Libeccio 91 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 19:06

