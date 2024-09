Previsioni Meteo Formigine: tutti i dettagli per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 18 Settembre a Formigine indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso e da piogge leggere, specialmente nelle ore centrali della giornata. Le temperature si manterranno su valori relativamente freschi, oscillando tra i 13,6°C e i 15,4°C. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che raggiungerà il 100% durante gran parte della giornata. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Ovest, con velocità che varieranno tra i 4,5 km/h e i 9 km/h.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 14,2°C. L’umidità sarà alta, attorno all’85%, e non si prevedono precipitazioni significative. La situazione rimarrà sostanzialmente stabile fino al mattino, quando si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa.

Durante la mattina, le condizioni meteo inizieranno a cambiare, con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature si manterranno attorno ai 13,9°C e le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che potranno raggiungere i 0,37 mm. L’umidità continuerà a essere elevata, superando il 90%. I venti rimarranno leggeri, contribuendo a un clima fresco e umido.

Nel pomeriggio, la pioggia persisterà, con temperature che potrebbero raggiungere un massimo di 15,4°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni continueranno a essere leggere, con valori che si attesteranno intorno ai 0,44 mm. L’intensità del vento sarà moderata, ma non si prevedono raffiche significative.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni. Il cielo rimarrà coperto e si prevede un ulteriore incremento delle piogge, con accumuli che potranno arrivare a 0,37 mm. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 13,6°C, e l’umidità continuerà a mantenersi alta.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Formigine indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e possibilità di piogge leggere. Si prevede un leggero miglioramento per i giorni successivi, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali variazioni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.2° perc. +13.9° prob. 54 % 7.1 NO max 14.3 Maestrale 85 % 1019 hPa 3 cielo coperto +13.4° perc. +13° prob. 9 % 6.9 NO max 12.6 Maestrale 85 % 1019 hPa 6 cielo coperto +13.6° perc. +13.2° prob. 29 % 5.4 ONO max 8.4 Maestrale 83 % 1020 hPa 9 pioggia leggera +14° perc. +13.6° 0.37 mm 4.5 ONO max 6.9 Maestrale 82 % 1020 hPa 12 pioggia leggera +13.7° perc. +13.4° 0.48 mm 4.8 ONO max 5.8 Maestrale 90 % 1020 hPa 15 cielo coperto +14.7° perc. +14.4° prob. 55 % 9 OSO max 10.4 Libeccio 87 % 1019 hPa 18 cielo coperto +13.9° perc. +13.6° prob. 33 % 6.2 O max 8.3 Ponente 90 % 1019 hPa 21 cielo coperto +14° perc. +13.7° prob. 10 % 4.6 O max 5.7 Ponente 88 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 19:16

