Previsioni Meteo Formigine: tutti i dettagli per domani venerdì 20 settembre

Le previsioni meteo per Venerdì 20 Settembre a Formigine indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, passando da condizioni più sereni al mattino a una maggiore presenza di nubi nel pomeriggio e in serata. Le temperature percepite si attesteranno tra i 15°C e i 21°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura che scenderà fino a 15,5°C. La copertura nuvolosa sarà alta, attorno al 93%, e si registrerà una leggera pioggia nel corso delle prime ore. La probabilità di precipitazioni sarà contenuta, con valori che non supereranno il 16%.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Il cielo si schiarirà, portando a un aumento della temperatura fino a 21°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà al 36%, favorendo momenti di sole. La brezza leggera proveniente da nord-est contribuirà a rendere l’aria più fresca e piacevole, con una velocità del vento che raggiungerà i 13,5 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento della nuvolosità, con una copertura che arriverà fino al 70%. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 20°C, mentre la probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno al 4%. Il vento si farà più leggero, con intensità che non supererà i 10 km/h.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 16°C. La probabilità di precipitazioni rimarrà assente, ma l’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno all’81%. Le condizioni di calma del vento continueranno, con velocità che si attesteranno sotto i 3 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Formigine evidenziano una giornata di transizione, con un inizio promettente e un pomeriggio più nuvoloso. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di pioggia, suggerendo di prepararsi a condizioni più instabili. Pertanto, è consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Formigine

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.5° perc. +15.5° prob. 10 % 5.4 ONO max 6.8 Maestrale 89 % 1019 hPa 3 cielo coperto +15° perc. +15° prob. 16 % 7.6 O max 10.2 Ponente 92 % 1019 hPa 6 nubi sparse +15.1° perc. +15.1° prob. 6 % 8.2 O max 12 Ponente 91 % 1020 hPa 9 poche nuvole +19.6° perc. +19.4° prob. 8 % 5.3 N max 12.9 Tramontana 70 % 1020 hPa 12 nubi sparse +21.4° perc. +21.1° prob. 18 % 13.5 ENE max 23.5 Grecale 60 % 1020 hPa 15 nubi sparse +20.7° perc. +20.6° prob. 16 % 6.1 ENE max 13.7 Grecale 67 % 1020 hPa 18 nubi sparse +17.8° perc. +17.7° prob. 4 % 4 SSE max 5.8 Scirocco 77 % 1021 hPa 21 nubi sparse +16.8° perc. +16.6° Assenti 0.9 S max 2.9 Ostro 81 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 19:12

