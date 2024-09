Previsioni Meteo Francavilla Fontana: tutti i dettagli per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Francavilla Fontana indicano un giovedì caratterizzato da un’alternanza di condizioni serene e qualche pioggia leggera, soprattutto nelle ore serali. La temperatura si manterrà su valori gradevoli, oscillando tra i 19,8°C e i 25,8°C durante la giornata. La presenza di nuvole sarà limitata, con una copertura che non supererà il 27% nella maggior parte della giornata. Tuttavia, nel corso della serata, si prevedono piogge leggere che potrebbero interessare la città.

Nella notte, si registreranno temperature intorno ai 19,8°C, con cielo sereno e una leggera brezza proveniente da Sud Est. La probabilità di precipitazioni sarà alta, ma non si prevederanno eventi significativi. Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 21,8°C alle 07:00. La brezza vivace da Ovest – Sud Ovest porterà un po’ di freschezza, rendendo la mattinata piacevole.

Durante il pomeriggio, le temperature continueranno a salire, raggiungendo un picco di 25,8°C intorno alle 13:00 e 14:00. Il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 3%. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra 9,7 km/h e 15 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, rendendo il pomeriggio ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, la situazione cambierà. Si prevede un aumento della copertura nuvolosa e l’arrivo di piogge leggere. Le temperature scenderanno progressivamente, raggiungendo circa 20,3°C entro le 23:00. Le piogge, sebbene leggere, potrebbero manifestarsi tra le 20:00 e le 21:00, con accumuli di circa 0,23 mm e 0,27 mm rispettivamente. La probabilità di precipitazioni aumenterà fino al 69%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Francavilla Fontana indicano un giovedì variabile, con temperature gradevoli e un cielo prevalentemente sereno durante il giorno, seguito da piogge leggere in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature in aumento. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre chi cerca un po’ di freschezza potrà godere delle temperature più miti della sera.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Francavilla Fontana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +19.8° perc. +19.8° prob. 71 % 7.2 SE max 8.6 Scirocco 74 % 1013 hPa 3 cielo sereno +19.2° perc. +19° prob. 36 % 8.7 SSE max 10.4 Scirocco 73 % 1012 hPa 6 cielo sereno +19.9° perc. +19.7° prob. 37 % 9.4 OSO max 19.7 Libeccio 67 % 1013 hPa 9 nubi sparse +24.4° perc. +24.2° prob. 27 % 12.7 SSO max 15.3 Libeccio 49 % 1013 hPa 12 poche nuvole +25.6° perc. +25.4° prob. 27 % 14.4 SSO max 12.8 Libeccio 44 % 1013 hPa 15 cielo sereno +25.3° perc. +25° prob. 29 % 15 SSE max 12.4 Scirocco 45 % 1012 hPa 18 cielo sereno +21.8° perc. +21.6° prob. 32 % 7.8 SSO max 11 Libeccio 63 % 1013 hPa 21 pioggia leggera +20.7° perc. +20.6° 0.27 mm 1.2 O max 3 Ponente 69 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 18:47

