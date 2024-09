Previsioni Meteo Frattamaggiore: il bollettino per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Frattamaggiore di Venerdì 20 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, favorendo un abbassamento delle temperature che toccheranno i 19,1°C. La mattina si aprirà con poche nuvole e un incremento della temperatura fino a raggiungere i 26°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, le nubi sparse accompagneranno una leggera diminuzione delle temperature, mentre la sera si prevede serena, con valori che si attesteranno intorno ai 22°C.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 5%. Le temperature scenderanno fino a 19,1°C, mentre la temperatura percepita sarà di 18,9°C. La velocità del vento sarà di 4,2 km/h proveniente da Nord Est, con umidità al 71% e pressione atmosferica a 1015 hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 15%. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 26°C entro le 12:00. La temperatura percepita sarà in linea con quella reale, e il vento si manterrà leggero, con velocità di circa 7,8 km/h. L’umidità scenderà al 68%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a mostrare nubi sparse, con una copertura che varierà dal 28% al 58%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 26°C, con una leggera diminuzione verso le ore serali. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 9,5 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 36%.

La sera porterà un cielo sereno, con temperature che scenderanno fino a 22°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 5%, e il vento continuerà a soffiare da Nord Est con una velocità di circa 7,1 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 57%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Frattamaggiore indicano una giornata di Venerdì 20 Settembre all’insegna del bel tempo e di temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di lievi variazioni termiche e una leggera nuvolosità. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno sicuramente soddisfazione in questo periodo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Frattamaggiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +19.1° perc. +18.9° Assenti 4.2 NE max 5.5 Grecale 71 % 1015 hPa 3 cielo sereno +18.4° perc. +18.2° Assenti 7.2 NNE max 9.1 Grecale 72 % 1014 hPa 6 poche nuvole +18.5° perc. +18.2° Assenti 7.8 NNE max 11.2 Grecale 68 % 1015 hPa 9 nubi sparse +23° perc. +22.6° Assenti 8.2 NE max 10.3 Grecale 49 % 1015 hPa 12 nubi sparse +26° perc. +26° Assenti 2.3 ESE max 8.7 Scirocco 38 % 1015 hPa 15 nubi sparse +26° perc. +26° Assenti 9.5 ONO max 11.8 Maestrale 40 % 1015 hPa 18 nubi sparse +23.1° perc. +22.8° Assenti 7.7 NNO max 12.1 Maestrale 54 % 1017 hPa 21 cielo sereno +22° perc. +21.8° Assenti 8.2 NNE max 16.6 Grecale 59 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 18:58

