Previsioni Meteo Frattamaggiore: tutti i dettagli per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Frattamaggiore di Domenica 15 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, le condizioni saranno di nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,3°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà coperto, portando a un incremento della temperatura fino a raggiungere i 23,6°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 24°C, mentre nel corso della sera si assisterà a un leggero abbassamento, con valori intorno ai 20,5°C.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 31%. La temperatura si manterrà attorno ai 18,3°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est a 5,7 km/h. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 100% alle 07:00, quando la temperatura salirà a 18,8°C.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno da 18,8°C a 22,8°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che varieranno da 4,1 km/h a 6 km/h. L’umidità si manterrà su valori relativamente alti, oscillando tra il 31% e il 44%.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 24°C alle 14:00, mantenendosi stabili fino alle 16:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori di 95%. Anche in questo periodo, il vento continuerà a soffiare da Ovest, con intensità che potrà arrivare fino a 14,7 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi intorno ai 20,5°C alle 22:00. Il cielo si presenterà nuovamente con nubi sparse, e l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 55%. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo condizioni di stabilità atmosferica.

In conclusione, le previsioni del tempo per Frattamaggiore indicano una giornata di Domenica 15 Settembre con temperature gradevoli e cielo prevalentemente coperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili, rendendo l’atmosfera piacevole e adatta per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Frattamaggiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.3° perc. +17.4° Assenti 5.7 NNE max 8.7 Grecale 44 % 1014 hPa 3 nubi sparse +17.3° perc. +16.3° Assenti 7.2 N max 9.2 Tramontana 49 % 1013 hPa 6 nubi sparse +17.5° perc. +16.6° Assenti 5 N max 5.4 Tramontana 48 % 1013 hPa 9 cielo coperto +21.4° perc. +20.5° Assenti 4.1 NNO max 4.4 Maestrale 36 % 1013 hPa 12 cielo coperto +23.6° perc. +22.8° Assenti 7.5 O max 6 Ponente 30 % 1013 hPa 15 cielo coperto +23.6° perc. +22.8° Assenti 14.7 O max 11.8 Ponente 31 % 1013 hPa 18 cielo coperto +21.6° perc. +21° Assenti 7.6 ONO max 10.6 Maestrale 46 % 1013 hPa 21 nubi sparse +20.9° perc. +20.5° Assenti 5.7 ONO max 10.7 Maestrale 54 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 19:07

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.