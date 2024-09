Previsioni Meteo Frattamaggiore: tutti i dettagli per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 16 Settembre, Frattamaggiore si troverà ad affrontare un clima variabile, caratterizzato da un inizio di giornata sereno che si trasformerà in condizioni di pioggia leggera nel pomeriggio e nella sera. Le previsioni meteo indicano un calo delle temperature e un aumento della copertura nuvolosa, con possibili precipitazioni che si intensificheranno nel corso della giornata.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,2°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, attorno al 10%, e il vento soffierà leggermente da Nord-Nord Ovest a una velocità di circa 3,4 km/h. L’umidità si manterrà su livelli moderati, intorno al 61%, garantendo una notte tranquilla e fresca.

Con l’arrivo della mattina, il clima rimarrà prevalentemente sereno fino alle prime ore del giorno, con temperature che saliranno fino a 24,2°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa inizierà ad aumentare, raggiungendo il 69% entro le 12:00. Il vento continuerà a soffiare da Nord Est, mantenendo una velocità di circa 7,5 km/h. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi attorno al 44%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo cambieranno drasticamente. A partire dalle 13:00, il cielo diventerà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 95%. Le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 22,4°C. A partire dalle 14:00, si prevedono piogge leggere, con accumuli che varieranno da 0,11 mm a 0,26 mm nel corso delle ore successive. L’intensità del vento rimarrà debole, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

La sera porterà un ulteriore incremento delle precipitazioni, con il cielo che si manterrà completamente coperto. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 19,3°C entro le 23:00. Le piogge continueranno a cadere, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,24 mm. L’umidità si manterrà alta, attorno al 53%, e il vento si intensificherà, raggiungendo velocità di 14 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Frattamaggiore indicano un inizio di settimana caratterizzato da un clima variabile, con un passaggio da condizioni serene a piogge leggere nel pomeriggio e nella sera. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di precipitazioni, suggerendo di prepararsi a un clima autunnale in arrivo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +20.2° perc. +19.9° Assenti 3.4 NNO max 6.9 Maestrale 61 % 1013 hPa 3 cielo sereno +18.9° perc. +18.4° prob. 5 % 5.7 N max 7.8 Tramontana 61 % 1012 hPa 6 cielo sereno +18.8° perc. +18.3° prob. 4 % 8.2 NE max 12 Grecale 58 % 1012 hPa 9 nubi sparse +22.3° perc. +21.9° prob. 1 % 9.9 ENE max 10 Grecale 50 % 1012 hPa 12 nubi sparse +24.2° perc. +23.8° Assenti 7.5 ENE max 9.1 Grecale 44 % 1011 hPa 15 pioggia leggera +23.3° perc. +22.9° 0.11 mm 4.1 ESE max 9 Scirocco 46 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +21.8° perc. +21.4° 0.19 mm 6.8 ESE max 11.6 Scirocco 52 % 1010 hPa 21 pioggia leggera +19.9° perc. +19.3° 0.15 mm 14 ENE max 23 Grecale 51 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 19:05

