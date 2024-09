Previsioni Meteo Frattamaggiore: tutti i dettagli per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Martedì 17 Settembre a Frattamaggiore si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +19,1°C e +23°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, intorno al 70%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 20 km/h. Le previsioni del tempo indicano una probabilità di precipitazioni che varierà durante la giornata, con picchi di intensità nella fascia pomeridiana.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si aggireranno intorno ai +19,3°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 57%, e il vento soffierà da Est – Nord Est a una velocità di circa 8,7 km/h. La probabilità di pioggia sarà moderata, con un valore del 56%.

Durante la mattina, le condizioni meteo rimarranno stabili, con cielo coperto e temperature che saliranno fino a +22,9°C intorno a mezzogiorno. L’umidità inizierà a diminuire, scendendo al 43%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 13 km/h, con direzione Est. La probabilità di pioggia sarà bassa, attorno al 26%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai +20,4°C. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che raggiungeranno i 0,68 mm. L’umidità aumenterà, arrivando fino al 69%, mentre il vento continuerà a soffiare da Est a una velocità di circa 12,5 km/h.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai +19,2°C. La probabilità di pioggia rimarrà presente, con valori attorno al 57%. L’umidità continuerà a mantenersi alta, raggiungendo il 71%. Le raffiche di vento si faranno sentire, con punte di 21,9 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Frattamaggiore nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori miti. Domani, ci si aspetta un miglioramento temporaneo, ma le condizioni nuvolose potrebbero tornare a farsi sentire nei giorni successivi. È consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Frattamaggiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.3° perc. +18.7° prob. 56 % 8.7 ENE max 17.6 Grecale 57 % 1010 hPa 3 cielo coperto +19° perc. +18.4° prob. 28 % 7.6 NE max 12.4 Grecale 56 % 1009 hPa 6 cielo coperto +18.8° perc. +18.2° prob. 32 % 11.2 E max 18.6 Levante 57 % 1010 hPa 9 cielo coperto +20.3° perc. +19.8° prob. 48 % 13.5 E max 17.9 Levante 54 % 1011 hPa 12 cielo coperto +22.9° perc. +22.4° prob. 26 % 13.1 E max 18.1 Levante 43 % 1010 hPa 15 pioggia leggera +22° perc. +21.6° 0.11 mm 16.5 ENE max 20.2 Grecale 51 % 1009 hPa 18 pioggia leggera +19.6° perc. +19.4° 0.68 mm 12.5 ENE max 19.4 Grecale 69 % 1011 hPa 21 cielo coperto +19.2° perc. +19° prob. 57 % 12 ENE max 21.7 Grecale 71 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 19:03

