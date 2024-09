Previsioni Meteo Frattamaggiore: tutti i dettagli per il weekend 27 – 29 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 27 Settembre, il cielo sarà sereno con temperature attorno a +21,9°C e una bassa copertura nuvolosa del 3%. La velocità del vento si attesterà a 9 km/h. Durante la mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno fino a 09:00, con un picco di temperatura di +26,4°C. Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno intorno a 25,6°C. Sabato, si prevede l’arrivo di pioggia leggera dalle 06:00, con accumuli fino a 0,5 mm. Domenica, dopo una mattinata umida, ci sarà un miglioramento con temperature che raggiungeranno 24,2°C nel pomeriggio.

Venerdì 27 Settembre

Nella notte di Venerdì 27 Settembre, il tempo si presenterà con un cielo sereno e una temperatura di circa +21,9°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, attestandosi al 3%, e la velocità del vento sarà di 9 km/h proveniente da Sud-Sud Est. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con un valore dell’8%. Man mano che la notte avanzerà, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si presenteranno tra le 01:00 e le 05:00, mantenendo temperature comprese tra +21,3°C e +21,8°C. La velocità del vento varierà leggermente, rimanendo sempre intorno ai 9 km/h.

Durante la mattina, il cielo si manterrà prevalentemente sereno fino alle 09:00, quando si registreranno poche nuvole. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo un picco di +26,4°C intorno alle 12:00. La velocità del vento aumenterà, toccando i 16,4 km/h e la probabilità di pioggia rimarrà assente. L’umidità si attesterà attorno al 60%, rendendo l’aria piuttosto gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere caratterizzato da poche nuvole e le temperature si manterranno stabili intorno ai 25,6°C. La velocità del vento si attesterà tra i 12 km/h e i 16,8 km/h, con direzione Sud-Ovest. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni, e l’umidità potrebbe aumentare leggermente, raggiungendo il 73%.

La sera di Venerdì si preannuncia serena, con temperature che scenderanno gradualmente fino a +22,6°C a mezzanotte. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 7%, e la velocità del vento si stabilizzerà intorno ai 8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 77%, creando un’atmosfera piacevole per le attività serali.

Sabato 28 Settembre

La notte di Sabato 28 Settembre inizierà con un cielo sereno e temperature di circa +22,4°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, al 6%, e la velocità del vento si manterrà attorno ai 7,7 km/h. Tuttavia, a partire dalle 06:00, si prevede l’arrivo di pioggia leggera, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 94%. Le temperature si attesteranno intorno ai 22°C e la probabilità di precipitazioni aumenterà, raggiungendo valori significativi.

Durante la mattina, la pioggia leggera continuerà fino alle 10:00, con accumuli che potranno arrivare a 0,5 mm. Le temperature si manterranno tra 22,9°C e 24,3°C, mentre la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 25 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 79%, rendendo l’aria umida e fresca.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica inizierà a migliorare, con un passaggio a nubi sparse. Le temperature scenderanno a 23,2°C, mentre la velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 26 km/h. Non si prevedono ulteriori precipitazioni, e l’umidità inizierà a diminuire, portandosi al 44%.

La sera di Sabato si preannuncia serena, con temperature che scenderanno fino a 19,5°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, attorno al 8%, e la velocità del vento si manterrà tra i 13 km/h e i 14,9 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 61%, creando un’atmosfera piacevole per le attività all’aperto.

Domenica 29 Settembre

La notte di Domenica 29 Settembre inizierà con nubi sparse e temperature di circa 19,2°C. La copertura nuvolosa sarà al 47%, e si prevede l’arrivo di pioggia leggera a partire dall’01:00, con accumuli che potranno raggiungere 0,17 mm. La velocità del vento sarà di circa 13,2 km/h, rendendo l’atmosfera fresca e umida.

Durante la mattina, la pioggia leggera continuerà fino alle 06:00, con una copertura nuvolosa che si attesterà al 94%. Le temperature si manterranno intorno ai 19,4°C, mentre la velocità del vento sarà piuttosto bassa, attorno ai 3,5 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 63%, creando un clima fresco e umido.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un passaggio a poche nuvole. Le temperature saliranno fino a 24,2°C, mentre la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 11,8 km/h. La copertura nuvolosa si attesterà al 17%, e non si prevedono precipitazioni.

La sera di Domenica si presenterà con nubi sparse e temperature che scenderanno fino a 17,7°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 14 km/h, e l’umidità sarà al 36%, creando un’atmosfera fresca e piacevole.

In conclusione, il fine settimana a Frattamaggiore si preannuncia variabile, con un Venerdì sereno e caldo, un Sabato caratterizzato da piogge leggere e un miglioramento delle condizioni meteorologiche nella Domenica. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno prestare attenzione alle previsioni, soprattutto per Sabato mattina, mentre Domenica offrirà opportunità per godere di un clima più mite e sereno.

