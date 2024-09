Previsioni Meteo Frosinone: il bollettino per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Frosinone di Giovedì 26 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento delle temperature durante le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, passando da nubi sparse al mattino a cieli sereni nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 25,2°C nel primo pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 12,1 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 16,6°C. La copertura nuvolosa sarà al 61%, con una leggera brezza proveniente da est. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, attorno al 15%.

Nella mattina, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con cieli che diventeranno coperti intorno alle 07:00. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 21,2°C entro le 08:00. La ventilazione rimarrà leggera, con velocità attorno ai 8,3 km/h.

Il pomeriggio porterà un miglioramento delle condizioni meteo, con il ritorno di poche nuvole e cieli sereni. Le temperature toccheranno il massimo di 25,2°C alle 12:00, per poi scendere gradualmente fino a 22,6°C alle 16:00. L’umidità si manterrà su valori moderati, intorno al 53%.

La sera si presenterà con cieli sereni e temperature che scenderanno fino a 17,4°C entro le 23:00. La ventilazione continuerà a essere leggera, con raffiche che non supereranno i 6,6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Frosinone nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e condizioni meteo generalmente serene. Tuttavia, si consiglia di monitorare eventuali cambiamenti, poiché la situazione meteorologica può variare.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Frosinone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.6° perc. +16.6° prob. 15 % 5.2 E max 4.9 Levante 90 % 1018 hPa 3 nubi sparse +16.2° perc. +16.3° prob. 13 % 6.1 ENE max 5.5 Grecale 92 % 1018 hPa 6 nubi sparse +17.4° perc. +17.6° prob. 8 % 5.7 E max 8.7 Levante 90 % 1018 hPa 9 nubi sparse +22.7° perc. +22.9° Assenti 9.6 SE max 11.9 Scirocco 69 % 1018 hPa 12 nubi sparse +25.2° perc. +25.1° Assenti 10.8 S max 11.9 Ostro 53 % 1017 hPa 15 poche nuvole +24° perc. +24° Assenti 10.1 S max 10.2 Ostro 58 % 1016 hPa 18 cielo sereno +18.6° perc. +18.8° Assenti 4.6 SE max 5.7 Scirocco 87 % 1017 hPa 21 cielo sereno +17.7° perc. +18° Assenti 5.5 E max 5.4 Levante 92 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 18:52

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.