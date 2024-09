Previsioni Meteo Frosinone: tutti i dettagli per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Frosinone di Giovedì 19 Settembre evidenziano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con piogge che si alterneranno a momenti di sereno. Durante la notte, la città sarà interessata da pioggia leggera, con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 99%. Con l’arrivo della mattina, le condizioni non miglioreranno significativamente, con piogge che continueranno a manifestarsi, portando le temperature a salire fino a 21°C intorno a mezzogiorno.

Nel corso del pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento dell’intensità delle precipitazioni, che passeranno da leggere a moderate. Le temperature si manterranno attorno ai 20°C, mentre l’umidità rimarrà alta, superando il 70%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 6,7 km/h.

Con l’arrivo della sera, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo. Le piogge cesseranno, lasciando spazio a un cielo sereno. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 15°C. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1016 hPa, e l’umidità si manterrà su livelli elevati, intorno all’87%.

In conclusione, le previsioni meteo per Frosinone nei prossimi giorni mostrano un trend di miglioramento. Dopo una giornata di piogge, si prevede un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Domani e dopodomani, le temperature dovrebbero mantenersi gradevoli, con cieli sereni e una diminuzione dell’umidità, rendendo le condizioni più favorevoli per attività all’aperto. Sarà importante monitorare eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteorologiche possono variare rapidamente.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Frosinone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.1° perc. +15° 0.11 mm 4.3 NE max 3.9 Grecale 87 % 1014 hPa 3 pioggia leggera +14.3° perc. +14.2° 0.41 mm 5.3 NE max 4.6 Grecale 90 % 1013 hPa 6 nubi sparse +15.7° perc. +15.6° prob. 64 % 3.2 NE max 3.3 Grecale 87 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +19.9° perc. +19.8° 0.59 mm 5.6 SSE max 5.5 Scirocco 72 % 1014 hPa 12 pioggia leggera +21.4° perc. +21.2° 0.79 mm 6.4 S max 6 Ostro 65 % 1013 hPa 15 pioggia moderata +20.2° perc. +20.2° 1.23 mm 4.9 SSO max 5.1 Libeccio 72 % 1013 hPa 18 pioggia leggera +16.2° perc. +16.2° 0.51 mm 2.3 NE max 3 Grecale 87 % 1015 hPa 21 cielo sereno +15.4° perc. +15.3° prob. 5 % 4.8 NE max 4.3 Grecale 88 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 19:04

