Previsioni Meteo Frosinone: tutti i dettagli per domani lunedì 23 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 23 Settembre, Frosinone si troverà ad affrontare un meteo variabile, caratterizzato da un inizio di giornata prevalentemente nuvoloso e un progressivo abbassamento delle temperature nel corso della sera. Le previsioni meteo indicano una transizione da condizioni di cielo coperto a momenti di pioggia leggera, specialmente nelle ore serali.

Durante la notte, Frosinone presenterà nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 17,1°C. La copertura nuvolosa sarà al 64%, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 4,6 km/h da Nord-Nord Est. L’umidità si manterrà alta, attorno all’84%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che salirà fino a 23,9°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 95%, mentre il vento continuerà a soffiare da Sud-Sud Est a una velocità di circa 8 km/h. L’umidità, sebbene alta, inizierà a scendere leggermente, portando a un clima più gradevole.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con nubi sparse e temperature che si manterranno attorno ai 24,2°C. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, con valori che non supereranno il 2%. Tuttavia, l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 73% verso le ore serali.

La sera porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di pioggia leggera. Le temperature scenderanno fino a 17,8°C, mentre la copertura nuvolosa raggiungerà il 97%. La probabilità di pioggia aumenterà, con valori che toccheranno il 32%. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0,23 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Frosinone nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni variabili. Martedì e mercoledì si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, con possibilità di piogge intermittenti. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo nuvoloso potrebbe persistere anche nei giorni successivi. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Frosinone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.1° perc. +17° Assenti 4.6 NNE max 4.3 Grecale 84 % 1016 hPa 3 nubi sparse +16.2° perc. +16° Assenti 4.3 NE max 4 Grecale 81 % 1016 hPa 6 nubi sparse +17.2° perc. +16.9° Assenti 3.6 NE max 3.5 Grecale 75 % 1015 hPa 9 cielo coperto +22° perc. +21.8° Assenti 6.4 SSE max 7.5 Scirocco 57 % 1015 hPa 12 cielo coperto +23.9° perc. +23.8° Assenti 7.3 SSE max 7.9 Scirocco 54 % 1014 hPa 15 nubi sparse +23.4° perc. +23.4° prob. 2 % 8 S max 7.9 Ostro 61 % 1012 hPa 18 nubi sparse +18.8° perc. +19° prob. 6 % 3.9 SE max 4.7 Scirocco 85 % 1013 hPa 21 pioggia leggera +17.8° perc. +18° 0.14 mm 4.3 ESE max 4.7 Scirocco 91 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 18:57

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.