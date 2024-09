Previsioni Meteo Frosinone: tutti i dettagli per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Frosinone di Mercoledì 18 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori moderati, con un picco massimo di circa 23°C nel corso della giornata. La situazione meteorologica sarà influenzata da venti leggeri provenienti principalmente da Nord-Est, che contribuiranno a mantenere l’umidità piuttosto elevata.

Durante la notte, Frosinone si presenterà con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 14,6°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, con percentuali che raggiungeranno l’84%. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, intorno all’11%. Con il passare delle ore, la temperatura percepita scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra i 14°C.

Nella mattina, il cielo sarà coperto, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 22,7°C entro le ore centrali della mattinata. L’umidità si ridurrà progressivamente, ma rimarrà comunque sopra il 50%. La probabilità di pioggia sarà contenuta, ma non si escludono brevi rovesci. I venti continueranno a soffiare debolmente, con velocità che varieranno tra i 3 e i 7 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento dell’intensità delle precipitazioni, con piogge leggere che si intensificheranno, portando a valori di accumulo che potranno arrivare fino a 1,53 mm. Le temperature si manterranno attorno ai 22°C, mentre l’umidità salirà ulteriormente, raggiungendo picchi del 82%. La copertura nuvolosa sarà totale, con il cielo che rimarrà grigio per gran parte della giornata.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 15°C. Le piogge si attenueranno, ma il cielo rimarrà coperto. La probabilità di precipitazioni si manterrà attorno al 45%, con venti leggeri che continueranno a soffiare da Nord-Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Frosinone nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con un clima che continuerà a essere influenzato da correnti umide. Giovedì e Venerdì si prevede un miglioramento, con schiarite e temperature in lieve aumento. Tuttavia, non si escludono ulteriori piogge, specialmente nel fine settimana. Gli amanti del sole dovranno quindi pazientare, poiché le condizioni meteo potrebbero rimanere variabili anche nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Frosinone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.6° perc. +14.3° prob. 11 % 6.9 NNE max 6.3 Grecale 84 % 1014 hPa 3 nubi sparse +13.9° perc. +13.6° prob. 3 % 7.6 NNE max 6.8 Grecale 86 % 1014 hPa 6 cielo coperto +15.3° perc. +15° prob. 6 % 6 NNE max 6.2 Grecale 82 % 1014 hPa 9 cielo coperto +20° perc. +19.7° prob. 11 % 3.2 ESE max 5.4 Scirocco 63 % 1015 hPa 12 pioggia leggera +23° perc. +22.7° 0.15 mm 7.5 SSE max 8.1 Scirocco 53 % 1014 hPa 15 pioggia leggera +21.8° perc. +21.6° 0.41 mm 5 SSE max 6.8 Scirocco 61 % 1014 hPa 18 pioggia moderata +16.7° perc. +16.7° 1.01 mm 3 NE max 4.1 Grecale 87 % 1015 hPa 21 cielo coperto +16° perc. +15.9° prob. 49 % 4.7 NE max 4.4 Grecale 86 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 19:06

