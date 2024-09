Previsioni Meteo Frosinone: tutti i dettagli per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Frosinone di Venerdì 13 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di schiarita. Durante la notte, si registrerà una pioggia moderata con temperature che si attesteranno intorno ai 16,8°C. La copertura nuvolosa sarà totale, raggiungendo il 100%, e il vento soffierà da Ovest a una velocità di circa 10,3 km/h.

Nella mattina, le previsioni del tempo continueranno a mostrare piogge leggere, con temperature che varieranno tra i 15,9°C e i 19,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori che scenderanno solo parzialmente. Il vento si presenterà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 20,5 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo subiranno un lieve miglioramento, con piogge che si presenteranno in forma più leggera. Le temperature si attesteranno intorno ai 18,4°C, mentre la copertura nuvolosa si ridurrà al 27%. Tuttavia, non mancheranno brevi rovesci, con accumuli di pioggia che potranno arrivare fino a 1,03 mm.

La sera porterà un netto miglioramento, con il cielo che si schiarirà e si presenterà sereno. Le temperature scenderanno fino a 12,6°C, con una bassa umidità e una pressione atmosferica che aumenterà fino a 1011 hPa. Il vento si calmerà ulteriormente, rendendo la serata più gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Frosinone mostrano un trend di miglioramento. Dopo una giornata di piogge e nuvole, il weekend si preannuncia più stabile, con temperature in aumento e cieli sereni. Gli amanti del sole potranno finalmente godere di un clima più favorevole, mentre le piogge di Venerdì 13 Settembre rimarranno un ricordo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Frosinone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +16.4° perc. +16.4° 0.46 mm 9 ONO max 20.5 Maestrale 88 % 1007 hPa 4 cielo coperto +16.2° perc. +15.9° prob. 56 % 4.5 OSO max 10.5 Libeccio 79 % 1006 hPa 7 pioggia leggera +15.9° perc. +15.8° 0.2 mm 4 SSE max 17.1 Scirocco 83 % 1006 hPa 10 pioggia leggera +19.5° perc. +19.2° 0.6 mm 9.6 OSO max 13.8 Libeccio 64 % 1006 hPa 13 pioggia moderata +19.2° perc. +19° 1.03 mm 14.8 O max 19.9 Ponente 71 % 1006 hPa 16 pioggia leggera +17.4° perc. +17.2° 0.84 mm 9.5 ONO max 16.3 Maestrale 77 % 1007 hPa 19 cielo sereno +14.3° perc. +13.9° prob. 19 % 5.3 NNO max 5.9 Maestrale 84 % 1009 hPa 22 cielo sereno +13° perc. +12.6° prob. 13 % 6.6 N max 6.7 Tramontana 87 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 19:14

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.