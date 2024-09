Previsioni Meteo Fucecchio: tutti i dettagli per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Sabato 28 Settembre a Fucecchio si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. Le previsioni meteo indicano un cielo sereno o poco nuvoloso, con una copertura nuvolosa che non supererà il 19% nel pomeriggio. I venti si presenteranno moderati, con punte di intensità che potranno raggiungere i 34,6 km/h nelle ore centrali della giornata. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra il 54% e l’84%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1017 hPa.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 16,8°C, con un cielo che si presenterà sereno e una leggera brezza proveniente da Ovest. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che scenderanno fino al 3%. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un ulteriore aumento della temperatura, che raggiungerà i 19°C entro le 08:00. Il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, mantenendo una direzione prevalentemente occidentale. La probabilità di precipitazioni rimarrà assente, garantendo una mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, con valori che si attesteranno intorno ai 18,9°C alle 15:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera presenza di nuvole verso le 16:00. I venti si presenteranno più deboli rispetto alla mattina, ma comunque freschi, con velocità che si aggireranno attorno ai 23,5 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma non influenzerà il comfort generale.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 13,8°C entro le 23:00. Il cielo continuerà a rimanere sereno, offrendo una visibilità ottimale. I venti si attenueranno ulteriormente, con velocità che si ridurranno a circa 5,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, ma non ci saranno segni di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Fucecchio indicano una giornata di Sabato 28 Settembre all’insegna della stabilità meteorologica, con temperature gradevoli e un cielo sereno. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili, rendendo il fine settimana ideale per attività all’aperto e momenti di relax.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Fucecchio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +16.9° perc. +16.8° prob. 3 % 13.6 OSO max 41.7 Libeccio 81 % 1010 hPa 4 cielo sereno +17.6° perc. +17.1° prob. 3 % 26.6 OSO max 54.9 Libeccio 62 % 1009 hPa 7 cielo sereno +17.9° perc. +17.3° prob. 2 % 26.7 OSO max 45.9 Libeccio 59 % 1011 hPa 10 cielo sereno +19.8° perc. +19.3° prob. 11 % 34.6 OSO max 43.8 Libeccio 55 % 1012 hPa 13 cielo sereno +19.5° perc. +19° Assenti 29.7 O max 35.9 Ponente 56 % 1012 hPa 16 poche nuvole +18.2° perc. +17.9° Assenti 18 O max 27.3 Ponente 67 % 1013 hPa 19 cielo sereno +14.9° perc. +14.5° Assenti 2.6 NNO max 4.7 Maestrale 79 % 1015 hPa 22 cielo sereno +13.9° perc. +13.5° Assenti 5.5 ENE max 5.8 Grecale 84 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 18:58

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.