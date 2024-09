Previsioni Meteo Galatina: il bollettino per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Galatina di Venerdì 27 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 21°C, con una leggera brezza proveniente da sud. Con il passare delle ore, si assisterà a un aumento delle temperature, che raggiungeranno il picco di 28,1°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà assente per tutta la giornata, garantendo un cielo limpido e soleggiato.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con un cielo completamente sereno. Le temperature si attesteranno tra 21,8°C e 20,9°C, con un’umidità che varierà dal 71% all’86%. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 8,9 km/h e 11 km/h, rendendo l’atmosfera piacevole e fresca.

Con l’arrivo della mattina, il sole continuerà a splendere e le temperature inizieranno a salire. Alle 06:00, si registrerà una temperatura di 22,3°C, che salirà progressivamente fino a raggiungere i 27,9°C alle 11:00. Anche in questa fase, il vento si manterrà leggero, con raffiche che non supereranno i 20 km/h. L’umidità si ridurrà, portando a un clima più secco e confortevole.

Nel pomeriggio, il caldo si farà più intenso, con temperature che toccheranno i 28°C alle 13:00 e scenderanno leggermente fino a 25,5°C alle 16:00. La brezza vivace continuerà a soffiare da sud-est, contribuendo a rendere la calura più sopportabile. L’umidità si manterrà attorno al 50-63%, favorendo un clima estivo.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 22°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una piacevole serata all’aperto. Le condizioni di vento rimarranno simili a quelle del pomeriggio, con una leggera brezza che accompagnerà la discesa delle temperature.

In conclusione, le previsioni del tempo per Galatina indicano una giornata di Venerdì 27 Settembre all’insegna del sole e del caldo, ideale per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare tra i 20°C e i 28°C. Gli amanti del bel tempo potranno quindi approfittare di un clima favorevole anche nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Galatina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.6° perc. +21.7° Assenti 9.8 SSE max 10.8 Scirocco 72 % 1014 hPa 4 cielo sereno +20.9° perc. +21.2° Assenti 11 SE max 14.5 Scirocco 82 % 1013 hPa 7 cielo sereno +24.3° perc. +24.6° Assenti 15.1 SSE max 18.6 Scirocco 68 % 1013 hPa 10 cielo sereno +27.5° perc. +28° Assenti 18.8 SSE max 18.3 Scirocco 51 % 1013 hPa 13 cielo sereno +28° perc. +28.4° Assenti 20.2 SSE max 19.2 Scirocco 50 % 1012 hPa 16 cielo sereno +25.5° perc. +25.7° Assenti 19.6 SSE max 22.7 Scirocco 63 % 1012 hPa 19 cielo sereno +23.1° perc. +23.5° Assenti 11.5 S max 20.6 Ostro 78 % 1013 hPa 22 cielo sereno +22.5° perc. +22.8° Assenti 10.5 SSE max 14 Scirocco 77 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 18:31

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.