Previsioni Meteo Galatina: tutti i dettagli per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Galatina di Giovedì 26 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 21,6°C, con una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Est. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a una mattina di sole, con temperature che saliranno fino a 25,3°C entro le 8:00.

Nel corso della mattina, il cielo rimarrà sereno, con una temperatura che raggiungerà i 27°C intorno alle 10:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità a livelli accettabili, attorno al 51%. Le previsioni del tempo per il pomeriggio confermeranno un cielo sereno e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 27,6°C. Anche in questa fase della giornata, il vento si manterrà moderato, con raffiche che non supereranno i 12,8 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi intorno ai 22,4°C alle 21:00. Il cielo rimarrà sereno, favorendo una piacevole serata all’aperto. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza creare disagio. La notte successiva si presenterà con temperature che si attesteranno attorno ai 21,9°C, mantenendo un clima mite e confortevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Galatina nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Si prevede che anche nei giorni successivi, le condizioni meteorologiche continueranno a essere favorevoli, rendendo possibile godere di attività all’aperto senza particolari preoccupazioni legate al meteo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Galatina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +21.5° perc. +21.6° prob. 6 % 7.3 SSE max 7.9 Scirocco 74 % 1016 hPa 4 poche nuvole +20.9° perc. +21.1° prob. 2 % 8.9 SSE max 9.4 Scirocco 78 % 1016 hPa 7 cielo sereno +24° perc. +24.1° Assenti 9.3 S max 11.4 Ostro 63 % 1016 hPa 10 poche nuvole +27° perc. +27.3° Assenti 11.5 SSO max 10.7 Libeccio 48 % 1016 hPa 13 cielo sereno +27.6° perc. +27.4° Assenti 12.4 SO max 11.2 Libeccio 41 % 1015 hPa 16 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 9.3 SSO max 11.5 Libeccio 46 % 1015 hPa 19 cielo sereno +22.9° perc. +23° Assenti 9.9 S max 13.8 Ostro 68 % 1015 hPa 22 cielo sereno +22.2° perc. +22.4° Assenti 10.1 S max 13.8 Ostro 75 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 18:33

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.