Previsioni Meteo Galatina: tutti i dettagli per domani sabato 21 settembre

Nella giornata di Sabato 21 Settembre, Galatina si troverà ad affrontare un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Le previsioni meteo indicano un miglioramento rispetto ai giorni precedenti, con una significativa diminuzione delle precipitazioni e un aumento della stabilità atmosferica. Durante la notte, si registreranno ancora alcune piogge leggere, ma già dalle prime ore del mattino il cielo si schiarirà, portando a una giornata soleggiata.

Nel dettaglio, la notte inizierà con pioggia leggera, con temperature che si aggireranno intorno ai 20,5°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, intorno al 5%, e il vento soffierà da Nord-Nord Est a una velocità di circa 10,9 km/h. Con il passare delle ore, la pioggia si attenuerà e, a partire dalle 03:00, il cielo si presenterà sereno, mantenendo temperature attorno ai 19,8°C.

La mattina di Sabato si preannuncia soleggiata, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 24,6°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà pressoché assente, permettendo ai raggi del sole di riscaldare l’aria. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 20,7 km/h intorno alle 10:00. L’umidità si manterrà su valori moderati, intorno al 52%, rendendo l’atmosfera piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare lentamente, con valori che si attesteranno attorno ai 21,6°C alle 17:00. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una leggera brezza proveniente da Nord. L’umidità aumenterà leggermente, ma non ci saranno precipitazioni previste, permettendo di godere di un pomeriggio all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 20°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una leggera presenza di nuvole verso la fine della giornata. Il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, rendendo l’atmosfera fresca e gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Galatina indicano una giornata di Sabato 21 Settembre caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli, con un netto miglioramento rispetto ai giorni precedenti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori primaverili e un cielo prevalentemente sereno. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima occasione per godere del bel tempo.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Galatina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +20.1° perc. +20.1° 0.22 mm 11.9 NNE max 18.2 Grecale 75 % 1017 hPa 4 cielo sereno +19.7° perc. +19.7° prob. 50 % 12.4 N max 20.5 Tramontana 77 % 1018 hPa 7 cielo sereno +22.1° perc. +22.1° prob. 34 % 20.3 N max 23 Tramontana 65 % 1019 hPa 10 cielo sereno +24.2° perc. +24° prob. 15 % 20.7 NNE max 18.8 Grecale 54 % 1019 hPa 13 cielo sereno +24.7° perc. +24.6° Assenti 19.1 N max 17.2 Tramontana 51 % 1018 hPa 16 cielo sereno +22.7° perc. +22.6° Assenti 19.5 N max 20.3 Tramontana 60 % 1018 hPa 19 cielo sereno +20.8° perc. +20.8° Assenti 13.4 N max 22.4 Tramontana 72 % 1020 hPa 22 cielo sereno +20.1° perc. +20.1° Assenti 11.2 N max 19.8 Tramontana 74 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 18:41

