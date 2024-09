Previsioni Meteo Galatina: tutti i dettagli per la prossima settimana 9 – 12 Settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Galatina evidenziano piogge moderate lunedì mattina, seguite da pioggia leggera nel pomeriggio e nella serata. Martedì, si prevede un inizio con cielo sereno, ma nel pomeriggio sono attese piogge leggere. Mercoledì, il tempo sarà sereno senza precipitazioni. Giovedì, si prevedono nuovamente piogge leggere. Le temperature si manterranno intorno ai 26-28°C, con venti variabili. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e prepararsi adeguatamente.

Lunedì 9 Settembre

Notte: Durante la notte a Galatina, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 26°C, con una leggera brezza proveniente da Sud – Sud Est. I venti soffieranno a una velocità di circa 32 km/h, con raffiche fino a 47,6 km/h. L’umidità sarà del 78% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1008hPa.

Mattina: La mattina si prevede pioggia moderata con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saranno intorno ai 26,8°C, con una percezione di calore di 28,9°C. I venti soffieranno da Sud – Sud Ovest a una velocità di 42,6 km/h, con raffiche fino a 56,9 km/h. Possibili precipitazioni di 1.35mm con umidità al 74% e pressione atmosferica di 1008hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio ci sarà pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 25,1°C, con venti provenienti da Sud Ovest a una velocità di 11,1 km/h. Possibili pioviggini con un accumulo di 0.16mm, umidità al 66% e pressione atmosferica di 1008hPa.

Sera: In serata è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa dell’81%. Le temperature si manterranno intorno ai 24,7°C, con venti da Sud – Sud Ovest a una velocità di 31,3 km/h. Possibili pioviggini con un accumulo di 0.17mm, umidità al 75% e pressione atmosferica di 1005hPa.

Martedì 10 Settembre

Notte: Durante la notte a Galatina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 2%. Le temperature si manterranno intorno ai 23,3°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. I venti soffieranno a una velocità di circa 16,3 km/h, con raffiche fino a 27,9 km/h. L’umidità sarà del 65% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1005hPa.

Mattina: La mattina si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saranno intorno ai 26,8°C, con una percezione di calore di 27°C. I venti soffieranno da Ovest – Nord Ovest a una velocità di 15 km/h. Nessuna precipitazione prevista, con umidità al 45% e pressione atmosferica di 1006hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio ci sarà pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 72%. Le temperature si attesteranno intorno ai 26,2°C, con venti provenienti da Nord Ovest a una velocità di 11,7 km/h. Possibili pioviggini con un accumulo di 0.5mm, umidità al 53% e pressione atmosferica di 1005hPa.

Sera: In serata è prevista pioggia moderata con una copertura nuvolosa del 31%. Le temperature si manterranno intorno ai 23°C, con venti da Nord Ovest a una velocità di 21,5 km/h. Possibili piogge deboli con un accumulo di 1.17mm, umidità al 72% e pressione atmosferica di 1007hPa.

Mercoledì 11 Settembre

Notte: Durante la notte a Galatina, il cielo sarà poche nuvole con una copertura nuvolosa del 16%. Le temperature si manterranno intorno ai 23,1°C, con una brezza tesa proveniente da Nord – Nord Ovest. I venti soffieranno a una velocità di circa 23,3 km/h, con raffiche fino a 35,4 km/h. L’umidità sarà del 72% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1007hPa.

Mattina: La mattina si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saranno intorno ai 26,8°C, con una percezione di calore di 27°C. I venti soffieranno da Nord Ovest a una velocità di 16,5 km/h. Nessuna precipitazione prevista, con umidità al 46% e pressione atmosferica di 1009hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio ci sarà un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai 28,2°C, con venti provenienti da Ovest a una velocità di 14,8 km/h. Nessuna precipitazione prevista, con umidità al 42% e pressione atmosferica di 1005hPa.

Sera: In serata è previsto un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno intorno ai 23,6°C, con venti da Sud – Sud Est a una velocità di 9,5 km/h. Nessuna precipitazione prevista, con umidità al 65% e pressione atmosferica di 1011hPa.

Giovedì 12 Settembre

Notte: Durante la notte a Galatina, è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno intorno ai 23,1°C, con una brezza proveniente da Sud. I venti soffieranno a una velocità di circa 11,3 km/h, con raffiche fino a 15,8 km/h. Possibili pioviggini con un accumulo di 0.11mm, umidità al 68% e pressione atmosferica di 1011hPa.

Mattina: La mattina si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature saranno intorno ai 27,3°C, con una percezione di calore di 28,3°C. I venti soffieranno da Sud a una velocità di 28,2 km/h. Possibili pioviggini con un accumulo di 0.17mm, umidità al 58% e pressione atmosferica di 1010hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio ci sarà pioggia leggera con una copertura nuvolosa dell’87%. Le temperature si attesteranno intorno ai 26,7°C, con venti da Sud a una velocità di 26,1 km/h. Possibili pioviggini con un accumulo di 0.18mm, umidità al 60% e pressione atmosferica di 1010hPa.

Sera: In serata è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 79%. Le temperature si manterranno intorno ai 27,3°C, con venti da Sud a una velocità di 28,2 km/h. Possibili pioviggini con un accumulo di 0.17mm, umidità al 58% e pressione atmosferica di 1010hPa.

In base alle previsioni meteo per Galatina, si consiglia di prestare attenzione alle precipitazioni previste e di prepararsi adeguatamente per affrontare le condizioni meteorologiche dei prossimi giorni.

