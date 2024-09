Previsioni Meteo Gallarate: il bollettino per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 18 Settembre a Gallarate indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 21°C nel pomeriggio. La presenza di venti leggeri contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole, mentre l’umidità si attesterà su livelli moderati.

Nella notte, le condizioni saranno prevalentemente serene, con nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai 10,1°C. La copertura nuvolosa sarà al 25%, e il vento soffierà da Nord a una velocità di circa 7,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’81%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1021 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 19,8°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 3%, e il vento continuerà a soffiare da Nord con intensità leggera. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 43%.

Nel pomeriggio, si registrerà un aumento della nuvolosità, passando a nubi sparse con una copertura che arriverà fino al 76%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 17,2°C, mentre il vento si farà leggermente più intenso, con raffiche che potranno raggiungere i 12,1 km/h. L’umidità aumenterà, attestandosi attorno al 63%.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà coperto. Le temperature scenderanno fino a 14,1°C, e l’umidità si manterrà alta, intorno al 74%. Il vento continuerà a soffiare da Nord, ma con intensità ridotta.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Gallarate indicano un trend di instabilità, con possibilità di piogge nei giorni successivi. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Gallarate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +10.1° perc. +9.3° Assenti 7.7 N max 12.7 Tramontana 81 % 1021 hPa 3 cielo sereno +9.6° perc. +8.7° Assenti 7.4 NNO max 10.6 Maestrale 80 % 1021 hPa 6 cielo sereno +10.1° perc. +9.1° Assenti 6.3 N max 10.2 Tramontana 77 % 1021 hPa 9 cielo sereno +17.4° perc. +16.5° Assenti 1.2 N max 3.1 Tramontana 51 % 1020 hPa 12 cielo sereno +20.6° perc. +19.8° Assenti 5.2 S max 5.5 Ostro 42 % 1019 hPa 15 nubi sparse +20.2° perc. +19.4° Assenti 7.4 SSO max 6.9 Libeccio 45 % 1019 hPa 18 nubi sparse +16° perc. +15.4° Assenti 2.3 OSO max 4 Libeccio 66 % 1020 hPa 21 cielo coperto +14.1° perc. +13.5° Assenti 3.8 N max 5.6 Tramontana 74 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 19:24

