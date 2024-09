Previsioni Meteo Gallarate: tutti i dettagli per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Sabato 21 Settembre a Gallarate si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,9°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 90%, e il vento si presenterà come una leggera brezza proveniente da nord. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni meteo, con l’arrivo di nubi sparse nella mattina.

Nel dettaglio, la mattina di Sabato inizierà con temperature che si aggireranno intorno ai 14,6°C alle 06:00, con una diminuzione della copertura nuvolosa al 66%. Man mano che si avanza verso le ore centrali della giornata, le temperature saliranno, raggiungendo i 23°C intorno a 12:00. Le previsioni del tempo indicano che il vento rimarrà debole, con velocità comprese tra 1,4 km/h e 3,6 km/h, mentre l’umidità si manterrà su livelli moderati, oscillando tra il 45% e il 51%.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a essere caratterizzato da nubi sparse, con temperature stabili intorno ai 23°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, raggiungendo il 39% alle 15:00. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che rimarrà bassa, attorno al 3-9%. Le condizioni di vento rimarranno favorevoli, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, con temperature che scenderanno fino a 16,9°C alle 21:00. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 71%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni, mantenendo il trend di una giornata asciutta.

In conclusione, le previsioni meteo per Gallarate indicano un Sabato con un clima variabile, che si manterrà fresco e nuvoloso. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, con possibilità di schiarite e un aumento della probabilità di pioggia. Pertanto, è consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.9° perc. +15.4° Assenti 5.9 N max 8.7 Tramontana 70 % 1022 hPa 3 cielo coperto +15.3° perc. +14.7° Assenti 5.6 N max 8 Tramontana 71 % 1022 hPa 6 nubi sparse +14.6° perc. +14° Assenti 5.1 NNE max 7.2 Grecale 74 % 1022 hPa 9 poche nuvole +20.1° perc. +19.6° Assenti 1.4 SSE max 4.2 Scirocco 56 % 1022 hPa 12 nubi sparse +23° perc. +22.5° Assenti 3.1 S max 5.7 Ostro 45 % 1021 hPa 15 nubi sparse +23° perc. +22.4° prob. 3 % 2.8 SSE max 4.9 Scirocco 44 % 1020 hPa 18 nubi sparse +18.9° perc. +18.4° prob. 3 % 2.6 S max 6.4 Ostro 62 % 1021 hPa 21 cielo coperto +16.9° perc. +16.5° Assenti 5.2 N max 4.9 Tramontana 71 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 19:18

