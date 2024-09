Previsioni Meteo Gallarate: tutti i dettagli per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Gallarate di Sabato 28 Settembre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di maltempo, con piogge che si protrarranno fino al mattino. Le temperature si manterranno su valori relativamente freschi, oscillando tra i 9,8°C e i 18,6°C nel corso della giornata. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un progressivo diradamento delle nuvole e l’affacciarsi di schiarite nel pomeriggio e in serata.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da pioggia moderata e temperature che scenderanno fino a 11,8°C. La copertura nuvolosa sarà alta, attorno al 72%, e il vento si presenterà con una velocità di 17,2 km/h da Nord-Nord Est. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi con intensità moderata, accumulando circa 4,03 mm di pioggia.

Nella mattina, la situazione non migliorerà immediatamente, con pioggia moderata che persisterà fino alle 08:00, quando si registreranno temperature di circa 11,1°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, mentre il vento si attenuerà leggermente, mantenendosi attorno ai 11,7 km/h. A partire dalle 09:00, si passerà a pioggia leggera, con temperature che saliranno fino a 12,4°C.

Il pomeriggio porterà un cambiamento significativo: a partire dalle 13:00, le nuvole inizieranno a diradarsi, e si passerà a nubi sparse con temperature che raggiungeranno i 18,6°C alle 14:00. La copertura nuvolosa scenderà al 30%, e il vento si presenterà con una velocità di circa 6,4 km/h. Questo miglioramento delle condizioni meteo continuerà fino alle 17:00, quando si registreranno poche nuvole e temperature attorno ai 15,4°C.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno progressivamente fino a 10,6°C alle 21:00. Il vento si farà sentire di più, con raffiche che potranno raggiungere i 31,9 km/h. La pressione atmosferica aumenterà, raggiungendo i 1017 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gallarate indicano un inizio di giornata piovoso, seguito da un miglioramento nel pomeriggio e serata. Nei prossimi giorni, si prevede un’ulteriore stabilizzazione delle condizioni meteo, con temperature in lieve aumento e cieli prevalentemente sereni. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste schiarite, mentre le temperature fresche della mattina e della sera richiederanno un abbigliamento adeguato.

Prec. Vento (km/h)

