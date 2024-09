Previsioni Meteo Garbagnate Milanese: il bollettino per domani lunedì 9 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 9 Settembre a Garbagnate Milanese prevedono un inizio di giornata con cielo coperto e possibilità di piogge leggere fino alle prime ore del mattino. Durante la mattina, le nuvole si diraderanno lasciando spazio a schiarite e temperature in lieve aumento. Nel pomeriggio il cielo sarà sereno e le temperature raggiungeranno valori piacevoli, con un clima asciutto e venti leggeri. In serata, le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno o poco nuvoloso.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, è prevista pioggia moderata con copertura nuvolosa al 100% e temperature intorno ai +18,7°C. La situazione continuerà con piogge moderate e temperature in lieve calo fino alle prime ore del mattino.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa al 99% e temperature intorno ai +16,1°C. Le condizioni miglioreranno gradualmente con nubi sparse e temperature in aumento fino a superare i +20°C.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo sarà sereno con copertura nuvolosa al 0% e temperature intorno ai +25,6°C. Le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature gradevoli.

In serata, a partire dalle 18:00, il cielo sarà sereno con copertura nuvolosa al 0% e temperature intorno ai +21,1°C. Le condizioni saranno ideali per trascorrere del tempo all’aperto, con un clima piacevole e venti leggeri.

In conclusione, Lunedì 9 Settembre a Garbagnate Milanese si prospetta una giornata con un miglioramento delle condizioni meteorologiche rispetto alle ore notturne, con un cielo che si libererà dalle nuvole e temperature in aumento. Le previsioni meteo indicano un clima stabile e piacevole per svolgere attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 9 Settembre a Garbagnate Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +18.7° perc. +19.2° 1.07 mm 6.1 ESE max 15 Scirocco 99 % 1005 hPa 3 forte pioggia +18° perc. +18.3° 5.77 mm 10.8 NNO max 28.4 Maestrale 95 % 1004 hPa 6 cielo coperto +16.1° perc. +16.1° prob. 80 % 15 NO max 37.2 Maestrale 87 % 1003 hPa 9 nubi sparse +19.4° perc. +19.2° Assenti 10.3 ONO max 22.4 Maestrale 70 % 1003 hPa 12 nubi sparse +24.6° perc. +24.4° Assenti 6.7 ONO max 12.6 Maestrale 47 % 1003 hPa 15 cielo sereno +25.2° perc. +25.1° Assenti 8.9 SSO max 9.1 Libeccio 52 % 1002 hPa 18 cielo sereno +21.1° perc. +21.1° prob. 1 % 2.6 O max 4.9 Ponente 73 % 1004 hPa 21 nubi sparse +18.6° perc. +18.4° Assenti 8.6 NNE max 17.2 Grecale 71 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 19:41

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.