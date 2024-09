Previsioni Meteo Garbagnate Milanese: tutti i dettagli per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 16 Settembre a Garbagnate Milanese indicano una giornata caratterizzata da una predominanza di nuvolosità, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà sereno, favorendo un abbassamento delle temperature, che toccheranno i 14°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo coperto già dalle prime ore del giorno, con temperature che saliranno fino a 19°C.

Nel corso del pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano una stabilizzazione delle temperature intorno ai 21°C, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, che passerà da un cielo coperto a nubi sparse. La sera si presenterà nuovamente con un cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 15°C.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 9% e una temperatura di 14°C. La mattina inizierà con un cielo coperto, raggiungendo temperature di 17,8°C alle 09:00. Le condizioni di umidità si manterranno attorno al 38%. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, ma con un leggero miglioramento, portando a temperature di 21,5°C alle 14:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, con valori che si attesteranno intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con un’umidità che si aggirerà intorno al 54%.

In conclusione, le previsioni meteo per Garbagnate Milanese indicano una giornata prevalentemente nuvolosa, con temperature gradevoli ma in calo durante la sera. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e un aumento delle temperature, rendendo il clima più favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Garbagnate Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +14° perc. +12.8° Assenti 7.5 NNE max 13.5 Grecale 52 % 1015 hPa 3 poche nuvole +12.8° perc. +11.4° Assenti 6.6 NNE max 10.6 Grecale 48 % 1014 hPa 6 nubi sparse +12.7° perc. +11.3° Assenti 4.9 N max 7.6 Tramontana 47 % 1014 hPa 9 cielo coperto +17.8° perc. +16.6° Assenti 1.2 E max 3.4 Levante 38 % 1015 hPa 12 nubi sparse +21.1° perc. +20.2° Assenti 4.1 SSE max 5.3 Scirocco 34 % 1013 hPa 15 nubi sparse +21.3° perc. +20.4° Assenti 6.1 SSO max 6 Libeccio 34 % 1011 hPa 18 nubi sparse +17.4° perc. +16.5° Assenti 2.1 SO max 7.5 Libeccio 51 % 1012 hPa 21 cielo coperto +16.1° perc. +15.2° Assenti 3.1 N max 5.9 Tramontana 55 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 19:27

