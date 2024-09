Previsioni Meteo Garbagnate Milanese: tutti i dettagli per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 21 Settembre a Garbagnate Milanese indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con una predominanza di nuvole e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,6°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 89%, e l’umidità si manterrà attorno al 67%. La brezza leggera proveniente da Nord Est accompagnerà le ore notturne.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con la presenza di poche nuvole. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 22°C intorno alle 10:00. L’umidità diminuirà, attestandosi attorno al 49%, mentre la velocità del vento si manterrà bassa, con valori di circa 1,9 km/h. Questo clima mite favorirà attività all’aperto, rendendo la mattina particolarmente piacevole.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà per lo più sereno, con sporadiche nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 23°C, con una leggera diminuzione verso le ore 17:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 7,3 km/h, ma non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità si manterrà attorno al 55%, garantendo un clima confortevole.

Con l’arrivo della sera, le nuvole torneranno a coprire il cielo, portando a una diminuzione delle temperature, che scenderanno fino a 18,4°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, con valori che raggiungeranno il 99%. L’umidità aumenterà nuovamente, attestandosi attorno al 64%, mentre il vento si presenterà con una leggera intensità.

In conclusione, le previsioni del tempo per Garbagnate Milanese nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una predominanza di nuvole. Si prevede che la settimana successiva possa portare un aumento delle temperature e una possibile diminuzione della copertura nuvolosa, rendendo le giornate più soleggiate e favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Garbagnate Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.6° perc. +17.1° Assenti 3.8 NE max 4.1 Grecale 67 % 1022 hPa 3 cielo coperto +16.2° perc. +15.7° Assenti 4.6 ENE max 6.5 Grecale 72 % 1022 hPa 6 nubi sparse +15.8° perc. +15.3° Assenti 3.9 NE max 6 Grecale 73 % 1022 hPa 9 poche nuvole +20.6° perc. +20.2° Assenti 1.3 NE max 4.9 Grecale 55 % 1022 hPa 12 poche nuvole +23.3° perc. +22.8° Assenti 6 SE max 6 Scirocco 43 % 1021 hPa 15 nubi sparse +23.1° perc. +22.6° Assenti 7.3 SE max 6.6 Scirocco 44 % 1020 hPa 18 nubi sparse +19.8° perc. +19.4° Assenti 4.9 SE max 10.4 Scirocco 59 % 1020 hPa 21 cielo coperto +18.4° perc. +18° Assenti 4.6 NE max 4.9 Grecale 64 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 19:17

