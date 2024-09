Previsioni Meteo Gela: tutti i dettagli per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Gela di Sabato 28 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno e le temperature si attesteranno attorno ai 23,6°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. Man mano che si passerà alla mattina, si assisterà a un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 27°C intorno a mezzogiorno, accompagnate da venti moderati.

Nel corso del pomeriggio, il cielo rimarrà per lo più sereno, con qualche nube sparsa, e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 27,4°C. I venti si intensificheranno, raggiungendo velocità di circa 30,9 km/h, rendendo l’aria fresca e piacevole. La sera porterà una diminuzione delle temperature, che scenderanno a circa 24,9°C, mantenendo una leggera copertura nuvolosa.

In sintesi, le previsioni del tempo per Gela evidenziano una giornata di bel tempo, con temperature miti e venti freschi. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile aumento della nuvolosità, ma senza significative variazioni termiche. Gli amanti del sole e delle temperature gradevoli troveranno in questo weekend un’ottima occasione per godere delle belle giornate all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Gela

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.6° perc. +24.1° Assenti 4.2 NO max 4.4 Maestrale 81 % 1013 hPa 4 cielo sereno +23.4° perc. +23.9° Assenti 6 ONO max 6.9 Maestrale 80 % 1013 hPa 7 cielo sereno +24.6° perc. +25° Assenti 7 O max 8.9 Ponente 74 % 1014 hPa 10 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° Assenti 20 O max 21.9 Ponente 68 % 1014 hPa 13 cielo sereno +27.3° perc. +28.7° Assenti 28 O max 33.7 Ponente 63 % 1013 hPa 16 nubi sparse +26.4° perc. +26.4° prob. 1 % 33.7 O max 41.5 Ponente 66 % 1013 hPa 19 nubi sparse +25° perc. +25.5° Assenti 23 ONO max 30.3 Maestrale 74 % 1014 hPa 22 poche nuvole +24.4° perc. +24.8° Assenti 18 NNO max 25.5 Maestrale 71 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 18:46

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.