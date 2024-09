Previsioni Meteo Genova: tutti i dettagli per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 26 Settembre a Genova indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente, con piogge che accompagneranno gli abitanti della città per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando attorno ai 20°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli elevati, contribuendo a una sensazione di maggiore pesantezza. I venti, prevalentemente da sud, si presenteranno con intensità moderata, rendendo il clima piuttosto fresco.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e piogge leggere. La temperatura si attesterà intorno ai 17,6°C, con un’umidità che raggiungerà il 88%. I venti soffieranno da sud-est a una velocità di circa 10,8 km/h. Con il passare delle ore, la situazione non subirà significative variazioni, mantenendo un clima umido e fresco.

Nella mattina, le previsioni del tempo confermeranno la presenza di piogge leggere, con temperature che saliranno fino a 20°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, attorno al 99%, e i venti si intensificheranno, raggiungendo velocità di 19,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 94%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida. Le precipitazioni, seppur leggere, continueranno a cadere, accumulando piccole quantità d’acqua.

Nel pomeriggio, la situazione meteo non cambierà significativamente. Le piogge si intensificheranno leggermente, passando a una pioggia moderata, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20,6°C. I venti continueranno a soffiare con intensità, raggiungendo i 41,6 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 96%, e le precipitazioni potrebbero accumularsi fino a 1,07 mm.

La sera porterà con sé un’ulteriore persistenza delle piogge, con temperature che si manterranno sui 20,8°C. I venti continueranno a soffiare con forza, mantenendo una velocità di circa 25 km/h. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, contribuendo a un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 26 Settembre a Genova evidenziano una giornata caratterizzata da piogge persistenti e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con una graduale diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, per il momento, gli abitanti di Genova dovranno prepararsi a una giornata di maltempo, con piogge e venti freschi che accompagneranno le loro attività quotidiane.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Genova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.6° perc. +17.7° Assenti 10.8 SE max 16.1 Scirocco 88 % 1014 hPa 3 pioggia leggera +18.3° perc. +18.6° 0.23 mm 11.1 S max 24 Ostro 93 % 1012 hPa 6 pioggia leggera +19.3° perc. +19.7° 0.48 mm 17.4 S max 30.7 Ostro 93 % 1011 hPa 9 pioggia leggera +20° perc. +20.4° 0.75 mm 17.3 S max 31.1 Ostro 93 % 1012 hPa 12 pioggia leggera +20.5° perc. +21° 0.7 mm 22.9 SSO max 39 Libeccio 93 % 1011 hPa 15 pioggia leggera +20.7° perc. +21.3° 0.78 mm 22.4 S max 41.9 Ostro 96 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +20.8° perc. +21.5° 0.71 mm 24.4 SSO max 42.8 Libeccio 96 % 1009 hPa 21 pioggia leggera +20.9° perc. +21.6° 0.84 mm 25.8 SSO max 46.2 Libeccio 96 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 19:09

