Previsioni Meteo Genova: tutti i dettagli per domani giovedì 5 settembre

Le previsioni meteo a Genova per Giovedì 5 Settembre prevedono condizioni meteorologiche variabili durante la giornata. Al mattino, si registreranno piogge moderate con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature oscilleranno tra i +20,8°C e i +23,3°C, con una percezione leggermente superiore. Il vento soffierà principalmente da Nord e Nord Est con intensità variabile tra i 10,4km/h e i 14,7km/h. Le precipitazioni saranno presenti con un’umidità che si attesterà intorno all’89-94%.

Nel pomeriggio, le piogge tenderanno a diminuire di intensità, con una copertura nuvolosa che si attenuerà intorno al 52-59%. Le temperature massime si manterranno intorno ai +23,7°C, con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento continuerà a provenire da Sud Est con raffiche fino a 18,8km/h. Le precipitazioni saranno più deboli, con un’umidità che si aggirerà intorno all’81-84%.

In serata, le piogge si attenueranno ulteriormente, con una copertura nuvolosa che si ridurrà al 45-80%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,5°C, con una percezione di fresco leggermente superiore. Il vento sarà prevalentemente da Est con intensità tra i 4,2km/h e i 6,9km/h. Le precipitazioni saranno più scarse, con un’umidità che si attesterà intorno all’82-85%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Genova indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con una diminuzione delle piogge e una graduale riduzione della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno stabili, con venti di intensità moderata e un’umidità che tenderà a diminuire. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni nelle previsioni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 5 Settembre a Genova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.8° perc. +21.2° 0.28 mm 12.6 N max 14.6 Tramontana 89 % 1011 hPa 3 pioggia moderata +19.8° perc. +20.3° 1.91 mm 9 N max 12.7 Tramontana 92 % 1010 hPa 6 pioggia moderata +19.9° perc. +20.4° 2.83 mm 0.9 SE max 4.3 Scirocco 93 % 1009 hPa 9 pioggia moderata +21.9° perc. +22.4° 1.6 mm 7.4 E max 12.3 Levante 87 % 1009 hPa 12 pioggia moderata +23.3° perc. +23.9° 2.26 mm 14.7 SE max 18.8 Scirocco 84 % 1009 hPa 15 pioggia leggera +23.6° perc. +24.1° 0.91 mm 10.3 SSE max 14.5 Scirocco 81 % 1009 hPa 18 pioggia leggera +21.6° perc. +22.1° 0.18 mm 5.8 SSE max 7.1 Scirocco 85 % 1010 hPa 21 pioggia leggera +21° perc. +21.3° 0.13 mm 5.1 E max 5.5 Levante 82 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 19:48

