Previsioni Meteo Genova: tutti i dettagli per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Genova per Lunedì 16 Settembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto durante la mattina, con una graduale attenuazione della nuvolosità nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 15,6°C e i 22,2°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 21,5 km/h nel pomeriggio. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, intorno al 70-80%.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,8°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si manterrà attorno all’80%. La brezza leggera proveniente da nord accompagnerà la notte, rendendo l’atmosfera gradevole.

Nella mattina, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature saliranno lentamente, arrivando a toccare i 21°C intorno alle 11:00. La velocità del vento si manterrà tra i 11 e i 14 km/h, contribuendo a un aumento della sensazione di freschezza. L’umidità, sebbene alta, inizierà a diminuire leggermente.

Nel pomeriggio, ci sarà una parziale schiarita, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di sole. Le temperature massime toccheranno i 22,2°C alle 14:00, mentre la velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 18,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 52-59%, rendendo l’aria più piacevole.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, con temperature in calo che si porteranno intorno ai 15,7°C. La brezza continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera fresca e gradevole. L’umidità rimarrà elevata, ma non ci saranno precipitazioni previste.

In conclusione, le previsioni del tempo per Genova nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della nuvolosità. Martedì e mercoledì si prevede un cielo più sereno e temperature che potrebbero superare i 24°C, rendendo il clima più estivo e favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Genova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +16.8° perc. +16.6° Assenti 6.9 N max 5.9 Tramontana 80 % 1013 hPa 3 poche nuvole +15.6° perc. +15.4° Assenti 11 N max 12.5 Tramontana 83 % 1013 hPa 6 nubi sparse +15.1° perc. +14.8° Assenti 13.5 N max 17 Tramontana 82 % 1013 hPa 9 cielo coperto +18.9° perc. +18.6° Assenti 11.9 NNO max 14 Maestrale 64 % 1013 hPa 12 cielo coperto +21.7° perc. +21.3° Assenti 15.7 NO max 17 Maestrale 54 % 1011 hPa 15 nubi sparse +21.8° perc. +21.5° Assenti 16.4 NO max 18.4 Maestrale 53 % 1010 hPa 18 nubi sparse +17.3° perc. +17° Assenti 16.4 NNO max 17.9 Maestrale 74 % 1012 hPa 21 nubi sparse +15.9° perc. +15.5° Assenti 15.4 N max 18.6 Tramontana 76 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 19:27

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.