Previsioni Meteo Genova: tutti i dettagli per domani lunedì 30 settembre

Le condizioni meteo per Genova di Lunedì 30 Settembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una significativa copertura nuvolosa che si manterrà per gran parte della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 15°C e i 20°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore diurne. L’umidità si attesterà su valori elevati, intorno all’80%, contribuendo a una sensazione di maggiore pesantezza atmosferica.

Durante la notte, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse, con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà moderata, con valori che varieranno dal 49% al 65%. La brezza leggera proveniente da nord accompagnerà le ore notturne, mantenendo l’atmosfera fresca e gradevole.

Nella mattina, il cielo si coprirà ulteriormente, raggiungendo una copertura nuvolosa quasi totale, con valori che toccheranno il 99%. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 19°C entro le ore centrali della mattina. La brezza si manterrà leggera, con velocità del vento che varieranno tra i 5 km/h e i 10 km/h. L’umidità rimarrà alta, intorno al 63%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere caratterizzate da un cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 18°C. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 89%, con una leggera diminuzione verso le ore serali. Le raffiche di vento saranno deboli, con intensità che non supererà i 9 km/h. L’umidità potrebbe aumentare ulteriormente, raggiungendo il 72%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 15°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che toccherà il 100%. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, attorno all’83%, contribuendo a un’atmosfera piuttosto pesante. La brezza leggera continuerà a soffiare, ma con intensità ridotta.

In conclusione, le previsioni del tempo per Genova indicano una giornata di Lunedì 30 Settembre caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature moderate. Nei giorni successivi, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni meteo, con possibili schiarite e un abbassamento dell’umidità. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15° perc. +14.7° Assenti 9.5 N max 9.7 Tramontana 80 % 1024 hPa 3 nubi sparse +14.4° perc. +14° Assenti 9.8 N max 10 Tramontana 82 % 1023 hPa 6 nubi sparse +14.7° perc. +14.4° Assenti 10.3 N max 12.1 Tramontana 83 % 1023 hPa 9 cielo coperto +17.9° perc. +17.5° Assenti 7.6 NNO max 8.7 Maestrale 68 % 1023 hPa 12 cielo coperto +20.1° perc. +19.7° Assenti 3.6 OSO max 4.2 Libeccio 58 % 1021 hPa 15 cielo coperto +18.8° perc. +18.5° Assenti 8.8 SO max 8.8 Libeccio 67 % 1020 hPa 18 nubi sparse +16.4° perc. +16.2° Assenti 3.4 SO max 6.1 Libeccio 81 % 1021 hPa 21 cielo coperto +16.1° perc. +15.9° Assenti 1.9 E max 4.1 Levante 83 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 19:01

