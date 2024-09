Previsioni Meteo Genova: tutti i dettagli per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Genova di Mercoledì 18 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con possibilità di piogge leggere nelle ore centrali della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 14,1°C e i 18,4°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, intorno all’80%. I venti, provenienti principalmente da Nord e Nord-Ovest, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo punte di 21,2 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 14,7°C, con una leggera diminuzione man mano che ci si avvicina all’alba. L’umidità sarà alta, attorno all’83%, e i venti soffieranno a una velocità di circa 21,2 km/h.

Nella mattina, il meteo continuerà a mostrare un cielo coperto, con temperature che saliranno fino a 17°C intorno alle 08:00. La probabilità di pioggia rimarrà contenuta, ma non si escludono brevi episodi di pioggia leggera, specialmente tra le 10:00 e le 12:00, quando si registreranno accumuli di pioggia leggera fino a 0,44 mm. L’umidità si manterrà alta, attorno al 79%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, con un cielo ancora coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 17,4°C. La probabilità di pioggia si ridurrà, ma il cielo rimarrà nuvoloso. I venti si presenteranno moderati, con velocità che varieranno tra i 13 km/h e i 14,6 km/h.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 15,6°C. Il cielo continuerà a essere coperto, con una copertura nuvolosa del 91%. L’umidità rimarrà elevata, intorno all’82%, e i venti si manterranno attorno ai 20 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Genova nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con una possibile schiarita a partire da Giovedì. Tuttavia, per Mercoledì, si consiglia di prepararsi a una giornata nuvolosa e umida, con la possibilità di piogge leggere. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione queste condizioni e pianificare di conseguenza.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.7° perc. +14.4° Assenti 21.2 NNO max 28.9 Maestrale 83 % 1019 hPa 3 cielo coperto +14.4° perc. +14° Assenti 20.2 NNO max 26.2 Maestrale 82 % 1018 hPa 6 cielo coperto +14.7° perc. +14.2° Assenti 20.4 NNO max 25.1 Maestrale 79 % 1019 hPa 9 cielo coperto +18.4° perc. +17.9° prob. 22 % 15.7 N max 23.3 Tramontana 60 % 1019 hPa 12 pioggia leggera +16.6° perc. +16.4° 0.22 mm 15.7 NNO max 24.7 Maestrale 79 % 1018 hPa 15 cielo coperto +17.4° perc. +17.2° prob. 15 % 13.6 NNO max 22.1 Maestrale 74 % 1018 hPa 18 cielo coperto +16.2° perc. +16° prob. 15 % 15.7 NNO max 19.9 Maestrale 79 % 1018 hPa 21 cielo coperto +15.6° perc. +15.3° Assenti 20.1 NNO max 25.9 Maestrale 82 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 19:24

