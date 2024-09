Previsioni Meteo Genova: tutti i dettagli per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Genova di Sabato 14 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che oscillerà tra +12,4°C e +13,3°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 62%, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà coperto, raggiungendo una temperatura massima di +18,6°C intorno alle 9:00. La velocità del vento varierà tra i 14,7 km/h e i 15 km/h, mantenendo una brezza vivace.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo mostrano un miglioramento parziale, con il ritorno di nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21°C. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, passando dal 84% alle 52%. La velocità del vento si attenuerà, scendendo a valori compresi tra 9,7 km/h e 13,8 km/h. Non si prevedono precipitazioni, il che renderà la giornata adatta per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, il clima rimarrà fresco, con temperature che si aggireranno intorno ai 15,9°C. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 76%, e il vento continuerà a soffiare da Nord, con intensità leggera. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1016 hPa, contribuendo a mantenere condizioni di stabilità.

In conclusione, le previsioni meteo per Genova di Sabato 14 Settembre suggeriscono una giornata variabile, con un inizio nuvoloso che lascerà spazio a momenti di sole nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della nuvolosità. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli nei prossimi giorni, rendendo Genova un luogo ideale per godere di attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Genova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.3° perc. +12.2° Assenti 16.9 NNO max 23.8 Maestrale 55 % 1015 hPa 3 nubi sparse +12.7° perc. +11.5° Assenti 17.5 NNO max 23.3 Maestrale 58 % 1015 hPa 6 nubi sparse +13.1° perc. +11.9° Assenti 15.8 NNO max 21 Maestrale 55 % 1015 hPa 9 cielo coperto +18.6° perc. +17.5° Assenti 15 NNO max 28.3 Maestrale 36 % 1014 hPa 12 nubi sparse +21.3° perc. +20.3° Assenti 15.3 NNO max 24.2 Maestrale 30 % 1014 hPa 15 nubi sparse +21° perc. +20.1° Assenti 12.2 NO max 19 Maestrale 36 % 1014 hPa 18 nubi sparse +16.9° perc. +16° Assenti 10.9 NNO max 12.6 Maestrale 53 % 1015 hPa 21 nubi sparse +15.9° perc. +14.9° Assenti 12 N max 12.2 Tramontana 53 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 19:31

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.