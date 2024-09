Previsioni Meteo Genova: tutti i dettagli per domani venerdì 6 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Genova per Venerdì 6 Settembre mostrano una giornata caratterizzata da variazioni climatiche significative. Al mattino, si prevede cielo coperto con piogge leggere e una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 22-23°C, con una percezione leggermente superiore. Il vento soffierà da Nord Est a una velocità di circa 5-6 km/h.

Nel corso della mattinata, le precipitazioni continueranno a interessare la zona, con intensità variabile. Le temperature saliranno leggermente, attestandosi intorno ai 24-25°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, provenendo da Est – Sud Est.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto con nubi sparse, e le piogge diminuiranno di intensità. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 24-25°C, con una percezione leggermente superiore. Il vento soffierà da Sud – Sud Est a una velocità di circa 10-12 km/h.

In serata, il cielo si libererà dalle nubi, e si avrà una diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai 20-21°C, con una percezione leggermente inferiore. Il vento sarà debole, proveniente da Nord – Nord Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 6 Settembre a Genova indicano una giornata instabile con piogge leggere al mattino e un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori tipici del periodo, con venti di brezza leggera. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Venerdì 6 Settembre a Genova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.8° perc. +20.1° 0.13 mm 7.2 NE max 8.1 Grecale 87 % 1011 hPa 3 nubi sparse +19.2° perc. +19.5° prob. 24 % 10 NNE max 9.9 Grecale 88 % 1011 hPa 6 nubi sparse +19.8° perc. +20.1° prob. 23 % 10 NNE max 10.7 Grecale 87 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +23° perc. +23.3° 0.22 mm 5.5 E max 9.9 Levante 75 % 1013 hPa 12 cielo coperto +25.2° perc. +25.4° prob. 25 % 11.4 SSE max 13.1 Scirocco 63 % 1013 hPa 15 nubi sparse +24.6° perc. +24.8° prob. 13 % 10.5 SSE max 13 Scirocco 65 % 1014 hPa 18 nubi sparse +21.6° perc. +21.8° prob. 7 % 4.3 E max 5.2 Levante 77 % 1015 hPa 21 poche nuvole +20.4° perc. +20.6° Assenti 9.9 NNE max 8.7 Grecale 80 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 19:46

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.