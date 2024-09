Previsioni Meteo Giarre: il bollettino per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 18 Settembre a Giarre indicano una giornata caratterizzata da un inizio con condizioni variabili, che si evolveranno nel corso della giornata. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura di circa 20,1°C e una leggera brezza proveniente da Ovest-Nord Ovest. Con il passare delle ore, le condizioni miglioreranno, portando a un cielo sereno e a temperature che si alzeranno progressivamente.

Nella mattina, il cielo si manterrà sereno fino alle prime ore, con temperature che raggiungeranno i 24,8°C intorno alle 10:00. Tuttavia, a partire dalle 11:00, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si faranno più presenti. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 24,7°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 12,1 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano l’arrivo di piogge leggere, che inizieranno intorno alle 12:00 e proseguiranno fino alle 17:00. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 22°C. Le precipitazioni saranno deboli, con accumuli che varieranno da 0,11 mm a 0,7 mm. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 83% di nuvole nel pomeriggio, mentre l’umidità si attesterà attorno al 71%.

La sera porterà un graduale miglioramento, con il cielo che si presenterà nuovamente con nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 21°C, con una leggera brezza che continuerà a soffiare da Nord-Ovest. L’umidità rimarrà alta, ma non si prevedono ulteriori precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Giarre nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno gradevoli. Giovedì e Venerdì si prevede un netto miglioramento, con cieli sereni e temperature che potrebbero superare i 25°C. Pertanto, si consiglia di approfittare di queste giornate favorevoli per attività all’aperto, dopo un Mercoledì caratterizzato da un mix di sole e pioggia.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20° perc. +19.8° Assenti 8.6 ONO max 9.5 Maestrale 66 % 1013 hPa 4 nubi sparse +19.5° perc. +19.2° Assenti 7.7 ONO max 7.7 Maestrale 65 % 1014 hPa 7 cielo coperto +22.5° perc. +22.2° Assenti 0.3 SO max 3.8 Libeccio 53 % 1014 hPa 10 nubi sparse +24.8° perc. +24.6° Assenti 8.1 SE max 10.1 Scirocco 52 % 1015 hPa 13 pioggia leggera +24.5° perc. +24.4° 0.36 mm 7.2 SE max 9.5 Scirocco 55 % 1014 hPa 16 pioggia leggera +23.2° perc. +23.3° 0.24 mm 7.5 E max 10.8 Levante 63 % 1014 hPa 19 nubi sparse +21.2° perc. +21.4° Assenti 5.7 N max 7.9 Tramontana 75 % 1015 hPa 22 nubi sparse +20.8° perc. +20.9° Assenti 5.8 NO max 6.3 Maestrale 74 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 18:58

