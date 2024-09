Previsioni Meteo Giarre: tutti i dettagli per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a Giarre si prevede una giornata caratterizzata da un inizio nuvoloso, con un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano che la temperatura si manterrà su valori gradevoli, oscillando tra i 21°C e i 25,9°C, mentre il vento si presenterà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 7,4 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà presente, in particolare durante le ore centrali della giornata, ma si prevede che la pioggia sarà leggera e sporadica.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 99% verso le prime ore del mattino. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente da Nord Ovest.

Nella mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nubi sparse a condizioni più favorevoli. La temperatura salirà gradualmente, raggiungendo i 25°C intorno alle 09:00. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, attorno al 61%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1016 hPa.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della probabilità di precipitazioni, con la possibilità di pioggia leggera tra le 14:00 e le 16:00. Durante queste ore, la temperatura scenderà leggermente, attestandosi sui 24°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, con valori che raggiungeranno il 75%. Tuttavia, le piogge saranno di lieve intensità, con accumuli che non supereranno i 0,23 mm.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà sereno, favorendo un abbassamento della temperatura fino a 21°C. Le condizioni di bel tempo si manterranno fino a tarda notte, con un’umidità che si stabilizzerà attorno al 74% e una pressione atmosferica in lieve aumento.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Giarre indicano un miglioramento generale delle condizioni atmosferiche. Dopo una giornata di transizione con qualche pioggia leggera, si prevede un ritorno a cieli sereni e temperature gradevoli. Questo trend di stabilità potrebbe continuare anche nei giorni successivi, rendendo le condizioni ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Giarre

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.9° perc. +21.1° Assenti 5 NNO max 5.5 Maestrale 80 % 1015 hPa 4 cielo coperto +20.7° perc. +20.8° prob. 11 % 5.8 NO max 5.5 Maestrale 77 % 1015 hPa 7 cielo coperto +22.8° perc. +22.9° Assenti 2.2 NO max 3.6 Maestrale 67 % 1015 hPa 10 nubi sparse +25.4° perc. +25.6° Assenti 6.8 SE max 6.2 Scirocco 59 % 1016 hPa 13 nubi sparse +25.8° perc. +26° prob. 12 % 7.1 SE max 6.6 Scirocco 58 % 1015 hPa 16 pioggia leggera +24.2° perc. +24.4° 0.11 mm 3.6 E max 5.9 Levante 67 % 1015 hPa 19 cielo sereno +22.1° perc. +22.4° Assenti 3.6 NO max 6.9 Maestrale 78 % 1017 hPa 22 cielo sereno +21.6° perc. +21.8° Assenti 5.5 NO max 5.8 Maestrale 77 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 18:48

