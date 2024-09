Previsioni Meteo Ginosa: il bollettino per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Ginosa di Lunedì 16 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 16,6°C. Con l’avanzare della giornata, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 100% nel pomeriggio e nella sera. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, oscillando tra il 31% e il 64%, mentre il vento soffierà prevalentemente da Nord-Ovest, con intensità variabile.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo presenterà nubi sparse con una temperatura di 16,6°C e una leggera brezza proveniente da Nord-Ovest. Le condizioni di umidità si attesteranno intorno al 64%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1013 hPa. Proseguendo verso le prime ore del giorno, la temperatura scenderà leggermente, mantenendosi attorno ai 15,3°C alle 5:00. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 74% alle 6:00.

Durante la mattina, le temperature inizieranno a risalire, con valori che toccheranno i 23,3°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà tra il 67% e il 71%. Il vento continuerà a soffiare da Nord-Ovest, con velocità che varieranno tra i 19 km/h e i 21 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà assente, rendendo la mattinata relativamente asciutta.

Nel pomeriggio, la situazione meteo cambierà notevolmente, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 22°C, con un picco di 22,6°C alle 14:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 45% entro le 17:00. Anche in questo frangente, non si registreranno precipitazioni, ma il cielo grigio potrà rendere l’atmosfera piuttosto opprimente.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17,5°C alle 20:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, con umidità che si aggirerà attorno al 57%. Il vento, che si manterrà debole, soffierà da Nord-Est, con velocità che varieranno tra i 6 km/h e i 12 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ginosa nei prossimi giorni indicano una stabilità delle condizioni meteo, con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature che non subiranno grandi variazioni. Martedì e Mercoledì si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di schiarite solo in alcune ore della giornata. Pertanto, si consiglia di prepararsi a una settimana caratterizzata da un clima piuttosto grigio e fresco.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.6° perc. +16° Assenti 12.7 NO max 28.5 Maestrale 64 % 1013 hPa 3 nubi sparse +15.6° perc. +15.1° Assenti 13.6 NO max 29.6 Maestrale 71 % 1012 hPa 6 nubi sparse +16.6° perc. +16.1° Assenti 16.2 NO max 32.2 Maestrale 67 % 1012 hPa 9 nubi sparse +21.1° perc. +20.4° prob. 3 % 20.8 NNO max 24.3 Maestrale 41 % 1012 hPa 12 nubi sparse +23.3° perc. +22.6° prob. 3 % 19.2 NNO max 20.3 Maestrale 32 % 1011 hPa 15 cielo coperto +22.4° perc. +21.6° prob. 3 % 13.6 NNE max 13.1 Grecale 34 % 1010 hPa 18 cielo coperto +18.9° perc. +18.1° prob. 3 % 14.6 NNE max 20 Grecale 49 % 1011 hPa 21 cielo coperto +17.4° perc. +16.7° Assenti 7.5 NNE max 13 Grecale 59 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 18:55

