Previsioni Meteo Ginosa: il bollettino per il weekend 13 – 15 Settembre

Nella notte di Venerdì 13 Settembre, si prevede un inizio instabile con forti piogge fino alle prime ore del mattino. Alle 00:00, la temperatura sarà di +21,9°C con copertura nuvolosa al 100% e vento a 13,9 km/h. La mattina porterà un miglioramento, con cielo sereno e temperatura che raggiungerà +25,2°C a mezzogiorno. Nel pomeriggio, il vento aumenterà fino a 41,1 km/h. Sabato, il cielo sarà coperto con temperature attorno ai 19,4°C e vento a 17,2 km/h. Domenica, si prevede un cielo nuvoloso al mattino, ma sereno in serata, con temperature che scenderanno a 15,9°C.

Venerdì 13 Settembre

Nella notte di Venerdì 13 Settembre, si prevederà un inizio piuttosto instabile con forti piogge che si registreranno fino alle prime ore del mattino. Alle 00:00, la situazione meteo sarà caratterizzata da pioggia leggera e una temperatura di +21,9°C, con una copertura nuvolosa del 100%. La velocità del vento sarà di 13,9 km/h proveniente da Sud, con raffiche che raggiungeranno i 38,1 km/h. Alle 01:00, il cielo si presenterà coperto e la temperatura salirà leggermente a +22,1°C, mentre il vento aumenterà la sua intensità a 24,9 km/h.

Proseguendo nella mattina, alle 06:00, si assisterà a un miglioramento con nubi sparse e una temperatura di +19,1°C. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 7,3 km/h. Alle 09:00, il cielo sarà sereno e la temperatura raggiungerà i 23,7°C, con una diminuzione della copertura nuvolosa al 0%. Questo trend di bel tempo continuerà fino a mezzogiorno, quando si registrerà una temperatura di +25,2°C e condizioni di cielo sereno.

Nel pomeriggio, il bel tempo si manterrà, con temperature che si attesteranno intorno ai 24,7°C alle 13:00 e 23,8°C alle 14:00. Il vento sarà forte, con velocità che toccheranno i 41,1 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 2%.

Infine, nella sera, a partire dalle 18:00, il cielo continuerà a essere sereno, con temperature che scenderanno a 19,5°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 24,8 km/h, rendendo la serata fresca e piacevole. Alle 21:00, la temperatura sarà di 19°C e la copertura nuvolosa aumenterà leggermente al 35%.

Sabato 14 Settembre

La notte di Sabato 14 Settembre si presenterà con nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai 15,1°C alle 00:00. La velocità del vento sarà di 23,9 km/h, con una copertura nuvolosa del 42%. Alle 03:00, le temperature scenderanno ulteriormente a 14,9°C, mantenendo una situazione di cielo nubi sparse.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto alle 07:00, con una temperatura di 16,2°C. La velocità del vento sarà di 22,4 km/h. Alle 09:00, la temperatura salirà a 19,5°C, ma la copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 44%. Alle 12:00, si registrerà una temperatura di 21,4°C, con una copertura nuvolosa del 59%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con temperature che scenderanno a 19,4°C alle 14:00. La velocità del vento sarà di 17,2 km/h. Alle 16:00, la temperatura si stabilizzerà a 19°C e la copertura nuvolosa raggiungerà il 100%.

Nella sera, a partire dalle 19:00, il cielo si presenterà con nubi sparse e temperature di 17°C. La velocità del vento sarà di 18 km/h, rendendo la serata fresca e ventilata. Alle 21:00, la temperatura scenderà a 15,8°C.

Domenica 15 Settembre

La notte di Domenica 15 Settembre inizierà con nubi sparse e temperature di 14,6°C alle 00:00. La velocità del vento sarà di 10,7 km/h. Alle 03:00, la temperatura scenderà a 13,8°C.

Durante la mattina, il cielo sarà coperto alle 07:00, con temperature che raggiungeranno i 17,2°C. La velocità del vento aumenterà a 24,1 km/h. Alle 10:00, la temperatura si attesterà a 20,3°C, mantenendo una copertura nuvolosa del 93%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19,6°C alle 14:00. La velocità del vento sarà di 25,6 km/h. Alle 16:00, la temperatura scenderà a 19,2°C.

Nella sera, a partire dalle 19:00, il cielo si schiarirà, presentando condizioni di cielo sereno con temperature di 16,4°C. La velocità del vento sarà di 7,2 km/h. Alle 21:00, la temperatura si attesterà a 15,9°C.

In conclusione, il fine settimana a Ginosa si preannuncia variabile, con un Venerdì inizialmente piovoso che lascerà spazio a un Sabato e una Domenica caratterizzati da cieli nuvolosi e temperature fresche. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione le condizioni meteo, specialmente per Sabato, quando il cielo sarà prevalentemente coperto.

