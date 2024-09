Previsioni Meteo Ginosa: tutti i dettagli per domani lunedì 2 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 2 Settembre a Ginosa prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno al 76%, mentre nel corso della mattinata e del pomeriggio la copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere valori intorno al 90-98%.

Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori massimi che potranno superare i +34°C nelle ore centrali della giornata. La temperatura percepita sarà in linea con la temperatura effettiva, garantendo comunque un discreto grado di comfort termico nonostante il caldo intenso.

Il vento soffierà prevalentemente da direzione Sud – Sud Est con intensità variabile tra i 5 e i 20 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 20-25 km/h nelle ore pomeridiane. Le condizioni di vento saranno generalmente di brezza leggera, garantendo una ventilazione adeguata.

Le precipitazioni saranno assenti durante l’intera giornata, con un’umidità relativa che si manterrà intorno al 20-30%. La pressione atmosferica si attesterà sui valori di 1010-1014hPa, indicando condizioni di stabilità atmosferica.

In base alla situazione attesa per Lunedì 2 Settembre, possiamo concludere che a Ginosa ci attende una giornata calda e afosa, con cielo coperto e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni meteo simili, con temperature che potrebbero mantenersi su valori elevati e cielo nuvoloso.

Tutti i dati meteo di Lunedì 2 Settembre a Ginosa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +23.7° perc. +23.4° Assenti 8.4 ONO max 8.4 Maestrale 49 % 1012 hPa 4 cielo coperto +23.3° perc. +22.7° Assenti 8.7 ONO max 9.6 Maestrale 41 % 1012 hPa 7 nubi sparse +29.1° perc. +27.8° Assenti 7.2 O max 9.1 Ponente 27 % 1012 hPa 10 cielo coperto +33.5° perc. +31.3° Assenti 3.6 SSO max 5.3 Libeccio 19 % 1012 hPa 13 cielo coperto +33.8° perc. +31.8° Assenti 16.8 SSE max 12.4 Scirocco 21 % 1011 hPa 16 cielo coperto +30° perc. +28.9° Assenti 15.8 S max 17.6 Ostro 31 % 1011 hPa 19 cielo coperto +25.3° perc. +25.3° Assenti 6.6 ESE max 8.5 Scirocco 56 % 1013 hPa 22 cielo coperto +25.5° perc. +25.5° Assenti 5.5 NO max 6.4 Maestrale 52 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:24 e tramonta alle ore 19:19

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.